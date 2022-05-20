У Києві та ще трьох областях прогриміли потужні вибухи: перші подробиці

Вранці у п'ятницю, 20 травня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Очевидці повідомляють про вибухи у столиці, на Київщині, Житомирщині та Хмельниччині.
Вранці в п'ятницю, 20 березня, в Київській області та Києві пролунали потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.
Користувачі в соцмережах пишуть, що спочатку було видно ракету. Потім були чутні вибухи. За деякими даними, працювала система ППО.
Офіційної інформації поки немає.
Так виглядає небо поруч Києвом зараз:
А це карта повітряних тривог по Україні:
Жителі Житомирщини також повідомляють про вибухи в області. Кажуть, що "прильоти" були у місті Малин. Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області. Офіційних коментарів влади поки немає.
Зазначимо, під ранок 20 травня російські окупанти атакували Харків. Вибухи в декількох районах міста пролунали близько третьої години ранку. Перед цим у Харкові оголосили повітряну тривогу. Як пише Харків Life, повідомлення про вибухи почали з'являтися о 3:08, о 3:33 атака відновилася.
Пізніше були опубліковані наслідки "прильоту". На кадрах вдалині видно пожежу і дим. Про деталі обстрілу міста поки не повідомляється.
Офіційна інформація про вибухи 20 травня
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій пізніше повідомив, що "на території області все спокійно".
"Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області не підтверджена", - йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА.
Нагадаємо, Google Maps додав панорами зруйнованих обстрілами міст Київської області. На карті можна подивитися зйомки квітня 2022 року з Бородянки, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів.
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