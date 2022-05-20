У Києві та ще трьох областях прогриміли потужні вибухи: перші подробиці

Вранці 29 травня на підльоті до Києва помітили ракету / Фото УНІАН, Reuters

Вранці в п'ятницю, 20 березня, в Київській області та Києві пролунали потужні вибухи. Перед цим у столиці, області та багатьох інших областях України була оголошена повітряна тривога.

Користувачі в соцмережах пишуть, що спочатку було видно ракету. Потім були чутні вибухи. За деякими даними, працювала система ППО.

Офіційної інформації поки немає.

Так виглядає небо поруч Києвом зараз:

А це карта повітряних тривог по Україні:

Жителі Житомирщини також повідомляють про вибухи в області. Кажуть, що "прильоти" були у місті Малин. Також повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області. Офіційних коментарів влади поки немає.

Зазначимо, під ранок 20 травня російські окупанти атакували Харків. Вибухи в декількох районах міста пролунали близько третьої години ранку. Перед цим у Харкові оголосили повітряну тривогу. Як пише Харків Life, повідомлення про вибухи почали з'являтися о 3:08, о 3:33 атака відновилася.

Пізніше були опубліковані наслідки "прильоту". На кадрах вдалині видно пожежу і дим. Про деталі обстрілу міста поки не повідомляється.

Ракетний обстріл Харкова рано вранці 20 травня / Фото t.me/kharkivlife

Офіційна інформація про вибухи 20 травня

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій пізніше повідомив, що "на території області все спокійно".

"Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області не підтверджена", - йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА.

Нагадаємо, Google Maps додав панорами зруйнованих обстрілами міст Київської області. На карті можна подивитися зйомки квітня 2022 року з Бородянки, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів.

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