У Львові врятували 15-річну харків'янку, яка потрапила під обстріл фосфорними бомбами

Уламок пройшов крізь живіт дівчинки й травмував три органи / Фото УНІАН, facebook.com/1tmolviv

У Львові врятували 15-річну дівчинку на ім'я Кіра, яка потрапила під обстріл російських окупантів фосфорними бомбами. Вона цілий місяць не могла встати на ноги.

Дівчинку доставили до Львівської дитячої лікарні Св. Миколая 18 травня, повідомили у Першому медичному об'єднанні міста Львова.

Окупанти обстріляли фосфорними бомбами харківський парк, де Кіра відпочивала разом з двома друзями, ще 15 квітня. Підлітки побігли і впали від вибухової хвилі.

"Я кричала, тому що було страшно. Я думала, невже так швидко все закінчилося, невже ось зараз - і я помру", - згадує Кіра.

Дівчинка отримала вогнепальне осколкове ураження з проникаючим пораненням черевної порожнини. Уламок пройшов крізь живіт і травмував печінку, жовчний міхур і дванадцятипалу кишку.

У Харкові Кірі зробили операцію з видалення осколка.

Фахівці лікарні Св.Миколая зараз проводять всі необхідні обстеження. Подальше лікування дівчинка отримуватиме за кордоном.

Довідка. Фосфорні бомби - це боєприпаси, які начинені білим фосфором. Він, в свою чергу, вогненебезпечний і має гострий запах часнику. При контакті з киснем легко загоряється, температура його горіння становить близько 800 °C.

Застосування таких бомб заборонено Женевською конвенцією Про захист жертв війни та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

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Як повідомляв Главред, в Маріуполі від російських обстрілів загинула подружня пара - Віталій і Алла Таран. Він - 15 квітня, вона - через три тижні. Напередодні загибелі Віталія вони зустрілися після півторамісячної розлуки. Жінка бігла під вибухами до пораненого чоловіка. Наступного дня на госпіталь росіяни скинули бомбу. У пари залишився трирічний син Данило.

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