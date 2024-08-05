В ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні

Як зазначають експерти, Україна має знищити ворожу ППО на окупованих територіях і РФ.

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Що потрібно для ефективного використання F-16 в Україні - відповідь експертів / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Щоб використовувати західні винищувачі F-16, Силам оборони необхідно спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 4 серпня.

"ISW продовжує оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість літаків F-16, щоб розгорнути їх у масштабах, необхідних для успішної інтеграції винищувачів у ширшу систему протиповітряної оборони. Україні також необхідно буде продовжувати зусилля, спрямовані на ураження російських засобів протиповітряної оборони в російському тилу і на окупованій території України за допомогою наданої Заходом зброї дальнього радіусу дії, щоб мати можливість використовувати літаки F-16", - пишуть експерти ISW.

Аналітики зазначають, що російські військові блогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити їхні потенційні наслідки на полі бою. Зокрема, деякі з них заявили, що західні та українські ЗМІ "роздмухують" прибуття F-16, щоб відвернути увагу від невдач на полі бою, і багато російських блогерів одразу перейшли до обговорення того, як російські війська почнуть націлюватися на літаки та знищувати їх.

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Таким чином, пропагандисти прямо підривають російські інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити поставки F-16 та інших західних систем озброєнь як "червону лінію", яку не можна перетинати.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Аналітики зазначають, що країна-агресор Росія неодноразово доводила, що посилання на нібито "червоні лінії" є рефлекторною технікою управління, покликаною змусити Захід самоусунутися від надання Україні додаткової військової допомоги.

Від початку війни західні та українські політики неодноразово перетинали самостійно визначені Росією "червоні лінії", не викликаючи значної реакції з боку Федерації, що, судячи з коментарів російських "військових" блогерів, станеться і у випадку з відповіддю РФ на постачання літаків F-16.

Постачання F-16 в Україну

Київ заявив, що отримав першу партію винищувачів F-16 американського виробництва. Президент України Володимир Зеленський підтвердив 4 серпня прибуття літаків і подякував Данії, Нідерландам і США. За словами глави держави, згодом Київ отримає партію додаткових винищувачів.

F-16 уже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України.

Тим часом газета The Times повідомляла, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.

4 серпня The Economist повідомив про те, що Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 в останній день липня.

До кінця 2024 року Україна має літати на 20 винищувачах американського виробництва.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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