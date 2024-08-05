УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні

Анна Ярославська
5 серпня 2024, 07:39
96
Як зазначають експерти, Україна має знищити ворожу ППО на окупованих територіях і РФ.
В ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні
Що потрібно для ефективного використання F-16 в Україні - відповідь експертів / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Щоб використовувати західні винищувачі F-16, Силам оборони необхідно спрямовувати зусилля на ураження ворожої ППО в російському тилу і на окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 4 серпня.

"ISW продовжує оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість літаків F-16, щоб розгорнути їх у масштабах, необхідних для успішної інтеграції винищувачів у ширшу систему протиповітряної оборони. Україні також необхідно буде продовжувати зусилля, спрямовані на ураження російських засобів протиповітряної оборони в російському тилу і на окупованій території України за допомогою наданої Заходом зброї дальнього радіусу дії, щоб мати можливість використовувати літаки F-16", - пишуть експерти ISW.

Аналітики зазначають, що російські військові блогери відреагували на прибуття F-16, намагаючись применшити їхні потенційні наслідки на полі бою. Зокрема, деякі з них заявили, що західні та українські ЗМІ "роздмухують" прибуття F-16, щоб відвернути увагу від невдач на полі бою, і багато російських блогерів одразу перейшли до обговорення того, як російські війська почнуть націлюватися на літаки та знищувати їх.

відео дня

Таким чином, пропагандисти прямо підривають російські інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити поставки F-16 та інших західних систем озброєнь як "червону лінію", яку не можна перетинати.

ф-16 f-16 інфографіка
F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Аналітики зазначають, що країна-агресор Росія неодноразово доводила, що посилання на нібито "червоні лінії" є рефлекторною технікою управління, покликаною змусити Захід самоусунутися від надання Україні додаткової військової допомоги.

Від початку війни західні та українські політики неодноразово перетинали самостійно визначені Росією "червоні лінії", не викликаючи значної реакції з боку Федерації, що, судячи з коментарів російських "військових" блогерів, станеться і у випадку з відповіддю РФ на постачання літаків F-16.

Постачання F-16 в Україну

Київ заявив, що отримав першу партію винищувачів F-16 американського виробництва. Президент України Володимир Зеленський підтвердив 4 серпня прибуття літаків і подякував Данії, Нідерландам і США. За словами глави держави, згодом Київ отримає партію додаткових винищувачів.

F-16 уже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України.

Тим часом газета The Times повідомляла, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.

4 серпня The Economist повідомив про те, що Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 в останній день липня.

До кінця 2024 року Україна має літати на 20 винищувачах американського виробництва.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога F-16 війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - Морозов

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - Морозов

09:00 Інтерв'ю
"Ворог зірвався з ланцюга": армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів - DeepState

"Ворог зірвався з ланцюга": армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів - DeepState

08:44 Україна
РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

08:24 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 серпня: Ракам - підвищення, Діви вирішать проблеми 9749

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 серпня: Ракам - підвищення, Діви вирішать проблеми

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд 6598

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх 6536

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх

Несподівано трапиться нещасний випадок : Курносова – про можливість перевороту в РФ 2457

"Несподівано трапиться нещасний випадок": Курносова – про можливість перевороту в РФ

Останні новини

09:02

"Піде зворотний процес": еколог назавав несподівані наслідки підриву Каховської ГЕС

09:00

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - МорозовВідео

08:44

"Ворог зірвався з ланцюга": армія РФ просунулася біля 7 населених пунктів - DeepState

08:37

"Назвала чоловіком": зрадниця Алі Лорак висловилася про таємне весілля з інструктором з йоги

08:24

РФ просунулась на трьох напрямках: в ISW розкрили загрозу для важливого міста

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненимиПутін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими
08:17

"Це кінцевий результат": в ЗСУ назвали цілі російського наступу на Сході

08:05

Не назвала РФ агресором: Ольга Сумська звернулася до Алли Пугачової - що сталося

07:39

В ISW назвали умову ефективного використання F-16 в Україні

06:49

Малі розриває дипвідносини з Україною: що сталося

Реклама
06:34

Українська трагедія: здаватися патріотом набагато легше, аніж ним бутиПогляд

05:50

Не усім вдасться знайти кота за 5 секунд: найкраща загадка для перевірки уважності

04:30

Звільнення ув'язнених росіян: у яких цілях Путін може використати Красікова

03:31

Жорстка буря атакувала країну: коли закінчиться майже 7-бальний шторм

03:00

Як вивести пляму від відбілювача: 5 порад, які врятують одяг

02:00

Тіна Кароль у камуфляжі показала свіжі кадри військової підготовкиВідео

01:20

ЗМІ помітили несподівані деталі на українських F-16: навіщо на літаках золотоФото

00:48

Скільки води та цукру додавати у вино: рецепт домашнього вина приємно здивує всіх

04 серпня, неділя
22:57

Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результатФотоВідео

22:55

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

22:33

Зірка Голосу країни з команди Джамали вийшла заміжВідео

Реклама
22:18

У Британії чотири дні погромів: до чого тут Росія?Погляд

21:12

В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

21:08

Україна отримає нову партію F-16 - ЗеленськийФото

20:07

Небачена детонація на ключовому аеродромі. Ворог втратив багато КАБів, - експерт про нову атаку дронів СБУ

19:33

Дощі з грозами скоро припиняться: коли в Україну повернеться спека

19:19

"Перебуваю в стані очікування": Притула зізнався, чи готовий піти до ЗСУ

18:36

Летіли ракети і серія вибухів: Луганськ весь у диму після потужних "прильотів"ФотоВідео

18:34

У Часовому Яру окупанти прорвалися та закріпились на новій позиції - DeepState

18:17

Район нафтобази під Ростовом накрило хмарою чорного диму: що відбуваєтьсяВідео

17:16

Росіяни "лізуть, як таргани": під Покровськом терміново почали евакуацію родин

17:09

Чи знімуть санкції проти Росії після обміну: експертка оцінила ризики

17:06

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд

16:51

Перші F-16 уже в українському небі: з'явилися дивовижні фотоФотоВідео

16:37

Малюк №3: стала відома стать дитини Володимира та Каті ОстапчукВідео

16:32

Росіяни масово стягують резерви Росгвардії на схід України: стала відома причина

16:05

Росіянам потрібно боротись з Путіним, а не із санкціями: Єрмак здивував заявою

16:01

Син В'ячеслава Узєлкова відрікся від боксера: що думає про це Марина Боржемська

15:57

Церковне свято 5 серпня: що заборонено робити у цей день

15:46

Санжари 2.0: у Ковелі натовп людей намагався прорватися до ТЦК, подробиціВідео

15:38

"Це змінить ситуацію на фронті": РФ запустила нову залізницю для забезпечення армії РФ

Реклама
15:27

Актора Зака Ефрона екстрено госпіталізували в Іспанії - подробиці

14:34

Росія стверджує, що нібито "домовилася" зі США про зрив спецоперації ЗСУ

14:28

Армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту: деталі

14:19

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Овнам - зустріч, Дівам - ризик

14:18

В останній день липня: перші 10 винищувачів F-16 вже в Україні - The Economist

13:54

Росія має стати республікою: яку роль відіграють обміняні росіяни - експертка

13:40

У Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ: що відомоВідео

13:39

Марія Бурмака зізналася, що не самотня - подробиці "жіночого щастя"

13:04

Трамп принизив Білий дім через обмін із Росією: "Хочу привітати Путіна"Відео

13:03

"Не просто так змінив стиль": у зірки Голосу країни виявили ракВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти