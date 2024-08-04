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В останній день липня: перші 10 винищувачів F-16 вже в Україні - The Economist

Марія Николишин
4 серпня 2024, 14:18
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До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва, пише The Economist.
В останній день липня: перші 10 винищувачів F-16 вже в Україні - The Economist
Перші 10 винищувачів F-16 вже в Україні / колаж: Главред, фото: US Air Force

Перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих прибули в Україну в останній день липня. До кінця року Україна повинна отримати 20 літаків. Про це повідомляє The Economist.

"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року", - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що Бен Ходжес, колишній командувач американськими силами в Європі, каже, що розчарування з приводу того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике.

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"Однією з причин затримки з наданням достатньої кількості F-16, щоб мати вплив, він називає "жалюгідну" нестачу навчальних місць для українських пілотів - "політичне рішення адміністрації". Свою лепту внесли і мовні труднощі. Україна має чудових, загартованих у боях пілотів. Але F-16, навіть ці відносно старі літаки, дуже відрізняються і є більш складними, ніж радянські Міг-29 і Су-27, до яких вони звикли", - пише видання.

Крім того, літаки, що прибувають, є пріоритетною ціллю для росіян, каже Ніко Ланге, колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини.

"Саме тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями, разом з приманками. Але така розпорошеність ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин", - йдеться в матеріалі.

В The Economist наголошують, що надходження F-16 знаменує собою початок розбудови військово-повітряних сил за стандартами НАТО.

"Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання F-16. Системи озброєнь НАТО, такі як ракети Storm Shadow/Scalp, будуть набагато ефективнішими, якщо їх буде перевозити літак, для якого вони були розроблені, а не встановлювати на застарілі МіГи і Сухопутні літаки. Українські F-16 також оснащені системою Link-16, тактичним каналом передачі даних НАТО, який забезпечує безпечний зв'язок і покращує ситуаційну обізнаність. Незважаючи на те, що винищувачів F-16 надто мало і вони запізнились, не можна недооцінювати їх важливість", - йдеться в повідомленні.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Відправка винищувачів F-16 в Україну - що відомо

Нагадаємо, 31 липня агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

Пізніше повідомлялось, що F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

Тим часом газета The Times повідомляла, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.

В останній день липня: перші 10 винищувачів F-16 вже в Україні - The Economist
Які країни обіцяли передати Україні F-16 / Інфографіка: Главред

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