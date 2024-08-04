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"Спектр можливостей дуже великий": на що здатні F-16 в Україні

Анна Косик
4 серпня 2024, 04:07
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За неофіційними даними Україна отримала 6 перших винищувачів F-16. Навіть таку кількість бортів ЗСУ можуть ефективно використати на полі бою.
F-16
Ефективність перших F-16 в Україні буде залежати від оснаження засобами ураження / Колаж: Главред, фото: flickr

Для виконання повного комплексу завдань на фронті Україні потрібно хоча б 40 винищувачів F-16. Наразі неофіційні джерела повідомляють про прибуття до України 6 бортів, але навіть вони можуть покращити ситуацію, розповів 24 каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, ключову роль відіграє те, з якими засобами ураження надійдуть літаки. Мова йде зокрема про ракети та бомби різного рівня. Як відомо, один борт F-16 може взяти 120 найменувань озброєння. Деякі з їхніх видів вже в Україні, тож з прибуттям винищувачів ці засоби лише покращать свою функціональність.

"Для того, щоб розширити можливості літака, треба збільшити номенклатуру засобів ураження, які нам передають, починаючи від протитанкових ракет і закінчуючи крилатими. Тому спектр можливостей дуже великий", - каже Світан.

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Експерт переконаний, що навіть один F-16 з потужним оснащенням зможе виконати досить серйозну роботу, наприклад, підіймати велику кількість ракет чи бомб в небо.

"Наразі 6 літаків буде достатньо, щоб використати ті партії засобів ураження, які на початку нам дадуть. А вже поступово зі збільшенням кількості літаків, зростатиме спектр озброєння", – додав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Передача Україні F-16 - останні новини

Нагадаємо, 1 серпня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. За його словами, літаки вже в Україні. Однак українська сторона наразі не надала офіційних коментарів щодо цього.

Напередодні Bloomberg також повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16. Точну кількість літаків не називають, однак ідеться про те, що їх поки небагато.Також невідомо, чи зможуть українські пілоти їх негайно застосувати, чи ще потрібен час на підготовку авіації до повітряних боїв.

Раніше The Wall Street Journal писало, що США оснастять десятки винищувачів F-16, які передадуть Україні, сучасним озброєнням. Разом з літаками Україна отримає ракети американського виробництва та іншу передову зброю.

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війна в Україні ЗСУ F-16 Роман Світан
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