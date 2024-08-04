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Україна отримає нову партію F-16 - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
4 серпня 2024, 21:08оновлено 4 серпня, 21:43
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Поки в Україні замало західних винищувачів та пілотів, які можуть ними управляти.
Владимир Зеленский, F-16
Зеленський анонсував прибуття додаткових літаків F-16 / Колаж: Главред, фото: ОП

Україна отримала перші літаки F-16, але це ще не все. Згодом Київ отримає партію додаткових винищувачів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Водночас він зазначив, що поки в Україні недостатньо цих літаків та пілотів. Слід зазначити, що він утримався і вирішив не відповідати на питання про те, які саме завдання будуть виконувати літаки F-16.

"Детально вам розказати, які завдання будуть виконувати чи вже виконували літаки F-16, я не маю права. Але у будь-якому випадку, поки що та кількість, які є в Україні, поки що та кількість пілотів, які навчені, цього ще не достатньо ... Позитив є в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Різні формати, різні стадії. Дуже вірю, що партнери зможуть це розширити - платформу навчання для наших пілотів, інженерів тощо", - сказав Зеленський.

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  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: Главред
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: Главред
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: Главред
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: Главред
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: Главред
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: Главред
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП
  • Перші F-16 уже в українському небі
    Перші F-16 уже в українському небі фото: ОП

Відправлення винищувачів F-16 в Україну - що відомо

Нагадаємо, 31 липня агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела повідомило, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

Пізніше повідомлялося, що F-16 уже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

Тим часом газета The Times повідомляла, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.

4 серпня The Economist повідомив про те, що Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 в останній день липня. До кінця 2024 року Україна має літати на 20 винищувачах американського виробництва.

Україна отримає нову партію F-16 - Зеленський
Які країни обіцяли передати Україні F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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