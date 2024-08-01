Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів - The Times

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. За його словами, літаки вже в Україні.
"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - написав Ландсбергіс у соцмережі Х.
Тим часом газета The Times повідомила, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.
Джерело видання зазначило, що шість літаків було поставлено в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть із Данії.
У Повітряних силах ЗСУ відмовилися прокоментувати цю інформацію.
Постачання F-16 Україні - останні новини
31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.
За даними The Telegraph, F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.
За даними ЗМІ, західна авіація використовувалася ЗСУ поки лише в ролі підтримки сил ППО.
Як повідомляв Главред, раніше генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі заявив, що прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику й оснащення.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Інші новини:
- Потужніші за F-16: які винищувачі допоможуть Україні відновити перевагу в небі
- США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ
- "Само по собі нічого не працює": майор вказав на важливий нюанс із F-16
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред