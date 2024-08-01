Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів - The Times

Ще кілька літаків незабаром прибудуть із Данії.

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В Україну, ймовірно, прибули перші винищувачі F-16 / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував надходження в Україну першої партії винищувачів F-16. За його словами, літаки вже в Україні.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - написав Ландсбергіс у соцмережі Х.

Тим часом газета The Times повідомила, що Україна отримала шість американських винищувачів F-16.

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Джерело видання зазначило, що шість літаків було поставлено в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть із Данії.

У Повітряних силах ЗСУ відмовилися прокоментувати цю інформацію.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Постачання F-16 Україні - останні новини

31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

За даними The Telegraph, F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

За даними ЗМІ, західна авіація використовувалася ЗСУ поки лише в ролі підтримки сил ППО.

Як повідомляв Главред, раніше генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі заявив, що прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику й оснащення.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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