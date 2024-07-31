F-16 уже виконали перші польоти над Україною, у США уникнули відповіді

Журналісти згадують нічну атаку дронів на Київ.

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У Білому домі уникли відповіді на запитання про передачу перших F-16 Україні / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Армія США

F-16 вже виконали перші бойові вильоти в повітряному просторі України. Але поки ні США, ні Україна офіційно прибуття довгоочікуваної авіації не підтверджують.

Як пише The Telegraph із посиланням на українського військового, західну авіацію ЗСУ використовували поки що тільки в ролі підтримки сил ППО.

У матеріалі журналісти згадують нічну атаку дронів на Київ.

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Повітряні сили раніше зазначали, що важливу роль у відбитті атаки в ніч на 31 липня виконала бойова авіація. Експерти ж одразу припустили, що йшлося про старі радянські вертольоти. Але пізніше з'явилася інформація про прибуття перших F-16 в Україну.

Представник Білого дому Джон Кірбі на запитання преси щодо чуток про поставку винищувачів під час брифінгу 31 липня чітко не відповів.

"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про збройові можливості. Ми заявили, що вони будуть введені в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", - сказав він.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021-2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015-2017), пише Вікіпедія.

Нічна атака сьогодні - вибухи

Ввечері у вівторок, 30 липня, Росія здійснила масований пуск крилатих ракет і "Шахедів". Вибухи гриміли, зокрема, у Київській та Полтавській областях.

Атака тривала і в ніч проти 31 липня. Тільки по Києву ворог випустив близько 90 "Шахедів", також фіксувалась ракета Х-59. Усього повітряна тривога тривала у Київській області понад 7 годин.

Удар безпілотниками по Києву вже називають "наймасованішою атакою" на місто за весь час повномасштабної війни.

У самому місті обійшлося без постраждалих і руйнувань. ППО працювала на підступах до столиці.

Експерти вважають, що РФ могла застосувати не "Шахеди", а дешеві "гербери". Ці БПЛА були нібито покликані виснажити ресурс ППО - імовірно, для ракетного удару найближчим часом.

F-16 - характеристики літаків / Інфографіка: Главред

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