Курс долара впаде до нижньої планки: коли слід чекати змін

Курс валюти може знизитись до рівня 37 гривні за долар. Зміни коливатимуться на рівні 30-50 копійок.

https://glavred.net/economics/kurs-dolara-vpade-do-nizhnoji-planki-koli-slid-chekati-zmin-10476880.html Посилання скопійоване

Курс долара може впасти до 37 грн / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні курс долара наблизиться до нижньої планки. Це може почати відбуватися вже з 12 червня. Про це заявив економічний експерт Тарас Лєсовий, повідомляє Obozrevatel.

Курс долара може знизитись до рівня 37 грн. Таким чином діапазон змін становитиме 30-50 коп. Слід зазначити, що нижня планка не буде пробита.

У середині червня на валютний ринок впливатиме одразу кілька факторів:

відео дня

попит та пропозиція на валютну готівку,

стратегія Нацбанку щодо популяризації гривні,

макрофінансові надходження,

військова допомога,

ефективність "зернової угоди",

внутрішня економічна ситуація,

ситуація на фронті.

Також експерт не виключає, що наступного тижня НБУ може переглянути розмір облікової ставки, що вплине на курсові показники.

Курс долара в Україні

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначав, що курс долара в Україні до кінця весни сильно не зміниться. За словами експерта, найбільше вартість валюти найближчими тижнями залежатиме від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.

Раніше експерти пояснювали, що курс долара до літа може трохи зрости лише за однієї умови - якщо відбудеться зупинка "зернової угоди". Але найближчим часом нічого такого не очікується. В Україні до кінця весни не очікується різких змін готівкового курсу долара.

Економічний експерт Борис Кушнірук зазначав, що вже в липні 2023 року на курс валют в Україні може вкрай негативно вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування податками ринку пального.

Інші новини: