Курс долара впаде до нижньої планки: коли слід чекати змін

В Україні курс долара наблизиться до нижньої планки. Це може почати відбуватися вже з 12 червня. Про це заявив економічний експерт Тарас Лєсовий, повідомляє Obozrevatel.
Курс долара може знизитись до рівня 37 грн. Таким чином діапазон змін становитиме 30-50 коп. Слід зазначити, що нижня планка не буде пробита.
У середині червня на валютний ринок впливатиме одразу кілька факторів:
- попит та пропозиція на валютну готівку,
- стратегія Нацбанку щодо популяризації гривні,
- макрофінансові надходження,
- військова допомога,
- ефективність "зернової угоди",
- внутрішня економічна ситуація,
- ситуація на фронті.
Також експерт не виключає, що наступного тижня НБУ може переглянути розмір облікової ставки, що вплине на курсові показники.
Курс долара в Україні
Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначав, що курс долара в Україні до кінця весни сильно не зміниться. За словами експерта, найбільше вартість валюти найближчими тижнями залежатиме від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.
Раніше експерти пояснювали, що курс долара до літа може трохи зрости лише за однієї умови - якщо відбудеться зупинка "зернової угоди". Але найближчим часом нічого такого не очікується. В Україні до кінця весни не очікується різких змін готівкового курсу долара.
Економічний експерт Борис Кушнірук зазначав, що вже в липні 2023 року на курс валют в Україні може вкрай негативно вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування податками ринку пального.
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