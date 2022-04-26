УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на Запоріжжі

26 квітня 2022, 16:54

Жінка назвала росіян "братнім народом" і закликає місцевих жителів співпрацювати з окупантами.

Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на Запоріжжі/ Reuters, скрін з відео

Українська акторка Наталія Романіченко, яка також є власницею модельної агенції для дітей "Be WOW" у Запоріжжі, оголосила себе "мером" окупованого росіянами міста Василівка у Запорізькій області.

Про це вона заявила у відео, в якому називає росіян "братнім народом" і закликає місцевих мешканців з ними співпрацювати. Відео було оприлюднене у соцмережах.

Жінка пішла на співпрацю з окупантами, поки чинний мер міста Сергій Каліман перебуває у Запоріжжі.

У дусі російської пропаганди Романіченко розповідає про нібито "державний переворот в Україні у 2014 році", а також заявляє, що нібито це українські війська обстрілюють міста своєї ж держави. При цьому жінка пов’язала собі на руку георгіївську стрічку.

Колаборантка раніше знімалася в українських фільмах. Як видно з Instagram-сторінки жінки, раніше вона влаштовувала двом своїм синам фотосесію, під час якої одягала їх у радянську військову форму. Така фотосесія відбулася у 2020 році.

Жінка раніше проводила своїм дітям фотосесію у радянській військовій формі/ Instagram natalia_romanichenko

При цьому варто зазначити, що її погляди не заважали одягати свого старшого сина також у вишиванку.

При цьому одного з синів вона також фотографувала у вишиванці/ Instagram natalia_romanichenko

Мер Василівки заявив, що "йому нікуди повертатися"

Напередодні, 25 квітня, чинний мер міста Василівка Сергій Каліман розповів, що загарбники зняли український прапор та вивісили триколор на будівлі міської ради, пишуть місцеві ЗМІ.

"Сьогодні з болем в серці я мушу сказати що мені нікуди повертатися. Бо наш український прапор, який ми віддано захищали з моїми колегами весь цей час всупереч окупації, сьогодні було змінено на триколор супостата. Це ще один важкий удар", – зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Запорізької області російські військові ходять по будинках культури і вимагають керівників та працівників цих закладів готуватися до святкування 9 травня.

Також повідомлялося, що російські окупанти зосереджують свої зусилля на напрямку Гуляйполя в Запорізькій області. Протягом тижня окупанти просунулися більш ніж на 10 км.

Читайте також:

viber
війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії Василівка
Реклама
Популярне
Везунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцемВезунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцем Гороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць рокуГороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць року Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІПереговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІ Збитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічногоЗбитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічного В Україну йде неймовірна спека і сильні грозиВ Україну йде неймовірна спека і сильні грози
Підтримайте Главред

Останні новини

17:56

Принц Темряви зробив гучну заяву: Оззі Осборн прихистить українських біженців

17:37

Щедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 Квітня

17:35

Тіна Кароль розповіла про заборону в'їзду в РФ: я туди і не збираласяВідео

17:21

У РФ відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі

17:11

Спецкор ТСН на 1+1 Наталя Нагорна отримала нагороду у Литві

Реклама
16:58

Гороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботіВідео

16:57

Алігатору "вибили ікла": десантники ЗСУ знищили ударний вертоліт РФВідео

16:55

ЗСУ підуть у контрнаступ на війська РФ, як тільки Захід надасть важке озброєння - АрестовичВідео

16:54

Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на ЗапоріжжіВідео

16:50

Актриса "Сватів" розповіла, як відреагували її колеги на напад Росії на УкраїнуВідео

16:41

Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт

16:34

Нові цілі для рашистів: Данілов назвав країни, які знаходяться під прицілом РФВідео

16:29

"Ми пишаємося, що ми росіяни": Гордон показав треш, який відбувається в російській глибинціВідео

16:26

Через санкції партнерів України завантаженість портів рф впала на третину – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиції та привітання до свята мусульман

16:08

Стратегія Путіна провалилася: чого чекати УкраїніПогляд

16:02

Квіти будуть великими та переживуть посушливе літо: як застосувати дріжджі в якості добрива

15:55

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

15:49

Моторошна травма хребта: колишній друг Путіна розповів про здоров'я президента РФВідео

15:45

"Фейкова країна і фейкові перемоги": Подоляк викрив брехню РФ про "взяття" МаріуполяВідео

Реклама
15:42

"Твоє обличчя, коли обміняв батю на Берци": Потап показав задоволених людей, які отримали жалюгідну компенсацію від Росії

15:41

"Безграмотна похмура орда в лаптях": Невзоров розвіяв міф про "велич" Росії

15:20

Вибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій ДонбасуВідео

15:19

"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в ІрпеніВідео

15:14

Захід не здасть Україну: експерт назвав умову перемоги у війні з РФВідео

15:05

Для росіян закривають турецькі курорти - ЗМІ

14:54

РФ завдала удару по Одеській області: потрапили в міст через Дністровський лиманВідео

14:51

"Ми в шоці від вашої сили духу": Ірена Карпа розповіла, в якому захваті французькі генерали від ВСУВідео

14:51

Гороскоп на травень 2022 року для Левів: велике кохання, прибуток і багато радощів життяВідео

14:23

Бійня в дитсадку: у РФ чоловік розстріляв дітей і виховательку

14:12

Поки живий Путін, Росія ні про що не пошкодуєПогляд

13:57

Обкласти податками та запровадити квоти: Польща запропонувала вдарити по нафті та газу РФВідео

13:32

Осадча серйозно поставилася до ідеї Горбунова усиновити дитину - пара вже дізнається про процедуру

13:30

Окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ і погрожують розстрілювати дітейВідео

13:01

"І все буде добре": підсумки благодійного великоднього концерту гурту "Океан Ельзи"

12:59

Хлопчик і дівчинка потрапили під обстріл: у Донецькій області рашисти вбили двох дітей

12:49

3-річна зірка соцмереж і учасник Голосу країни-12 заспівали з гуртом Океан Ельзи у київському метроВідео

12:40

За два місяці війни в Україні Росія втратила танків на два роки вперед - WSJ

12:05

Чому Україна ризикує назавжди потрапити до боргової ямиПогляд

11:53

У РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистівВідео

Реклама
11:53

Україна має право атакувати територію Росії - міністр оборони Британії

11:37

Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів"Відео

11:28

Десятки "двохсотих", техніка і навіть трофей: окупантам влаштували "гарячий прийом" під ЗапоріжжямВідео

11:26

Є кандидати краще: Арестович пояснив, чому Україні немає сенсу вбивати Соловйова

10:59

Німецький "звір" прикриє небо: Україну озброять далекобійними зенітками GepardВідео

10:48

"Написав прокляття батькам з Росії": Марічка Падалко розповіла, яким вийшов Соболєв з Ірпеня

10:44

Коли Путін помре: астролог назвала критичну дату для диктатора

10:43

В ОП повідомили, що у громади Сумщини почали завозити пальне

10:30

Гороскоп на завтра, 27 квітня 2022: Ракам – успіх, Козерогам - втрати, Рибам - зміни в особистому житті

10:28

"Вирішив особисто керувати всіма операціями?": Арестович розповів про найбільшу дурість ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти