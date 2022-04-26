Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на Запоріжжі/ Reuters, скрін з відео

Українська акторка Наталія Романіченко, яка також є власницею модельної агенції для дітей "Be WOW" у Запоріжжі, оголосила себе "мером" окупованого росіянами міста Василівка у Запорізькій області.

Про це вона заявила у відео, в якому називає росіян "братнім народом" і закликає місцевих мешканців з ними співпрацювати. Відео було оприлюднене у соцмережах.

Жінка пішла на співпрацю з окупантами, поки чинний мер міста Сергій Каліман перебуває у Запоріжжі.

У дусі російської пропаганди Романіченко розповідає про нібито "державний переворот в Україні у 2014 році", а також заявляє, що нібито це українські війська обстрілюють міста своєї ж держави. При цьому жінка пов’язала собі на руку георгіївську стрічку.

Колаборантка раніше знімалася в українських фільмах. Як видно з Instagram-сторінки жінки, раніше вона влаштовувала двом своїм синам фотосесію, під час якої одягала їх у радянську військову форму. Така фотосесія відбулася у 2020 році.

Жінка раніше проводила своїм дітям фотосесію у радянській військовій формі/ Instagram natalia_romanichenko

При цьому варто зазначити, що її погляди не заважали одягати свого старшого сина також у вишиванку.

При цьому одного з синів вона також фотографувала у вишиванці/ Instagram natalia_romanichenko

Мер Василівки заявив, що "йому нікуди повертатися"

Напередодні, 25 квітня, чинний мер міста Василівка Сергій Каліман розповів, що загарбники зняли український прапор та вивісили триколор на будівлі міської ради, пишуть місцеві ЗМІ.

"Сьогодні з болем в серці я мушу сказати що мені нікуди повертатися. Бо наш український прапор, який ми віддано захищали з моїми колегами весь цей час всупереч окупації, сьогодні було змінено на триколор супостата. Це ще один важкий удар", – зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Запорізької області російські військові ходять по будинках культури і вимагають керівників та працівників цих закладів готуватися до святкування 9 травня.

Також повідомлялося, що російські окупанти зосереджують свої зусилля на напрямку Гуляйполя в Запорізькій області. Протягом тижня окупанти просунулися більш ніж на 10 км.

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