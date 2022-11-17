У Херсоні виявили катівню росіян: колишній полонений розповів про перебування там

Камера тортур в Херсоні / скріншот з відео

У Херсоні в місцевому СІЗО виявили приміщення, в якому під час російської окупації утримували і катували людей.

Прокуратурі відомо про 43 випадки, але думають, що їх буде значно більше, пише Суспільне.

Колишній бранець показав камеру, в якій провів більше трьох тижнів, і розповів про тортури

"Всі допити з "електроприладами" проходили вище. Залежно від хворої уяви тих осіб, які допитували наших хлопців, були різні способи...".

Камера тортур в Херсоні / скріншот з відео

Місцева мешканка розповіла, що з СІЗО людей виводили в повному безпам'ятстві.

"Бачила людей, що виходили - вони були неадекватні і не знали, куди йти. Чоловік, 40-50 років, в неадекватному стані, замучений - не може зрозуміти, де він знаходиться, тому що він місяць сидів тут і не знає, як його звуть. Хтось вийшов, хтось не вийшов... Як катували? Говорили, що катували страшно - і струмом, і гвалтували, і морально - по всякому", - розповіла вона.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Читайте також: