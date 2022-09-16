На Харківщині російські солдати катували іноземних студентів - Зеленський

Росіяни катували навіть іноземних студентів-Зеленський / president.gov.ua

У Харківській області окупанти утримували в полоні іноземців - зокрема, росіяни катували сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп'янського медичного коледжу, йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 16 вересня.

"Знайдено катівні, в яких знущалися над мирними жителями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема, семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей в підвалі. Тільки тепер, після звільнення Харківської області, ці люди були врятовані, їм надається медична допомога", - підкреслив президент.

Він також повідомив, що триває ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюма. Станом на даний момент встановлено понад 440 могил. Про кількість похованих там людей ще рано говорити, слідчі дії тривають.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що до Ізюму приїдуть журналісти, аби всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Пізніше українська влада заявила, що у похованні знаходиться понад 440 тіл. Всі вони поховані окремо. При цьому наголошується, що в місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Потім стало відомо, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих в результаті ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

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