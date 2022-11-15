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Катували струмом та топили у воді: мешканці Херсона розповіли про жахи російської окупації

15 листопада 2022, 01:24

Один з місцевих жителів на ім'я Валерій розповів про те, що нещасним людям довелося пережити. Їх щодня катували.

Херсон, Херсонська область, російські військові
Окупанти чинили звірства проти мирних українців / Reuters, Громадське

Російські окупаційні війська коїли небувалі звірства проти мирного населення Херсона. Люди з жахом згадують часи, коли загарбники прийшли на їхню землю і провели там більше 8 місяців.

З мешканцями Херсона поспілкувалися журналісти британського телеканалу Sky News. Так, один з місцевих жителів на ім'я Валерій розповів про те, що нещасним людям довелося пережити. Чоловік показав в'язницю, де з нього та інших цивільних знущалися російські окупанти.

"У 20 камерах було понад 180 ув'язнених. Щодня людей катували. Якщо ви увійдете до в'язниці і побачите, що вони написали на стінах, ви побачите, як сильно вони нас ненавиділи", - розповідає Валерій.

Сам Валерій був успішним бізнесменом до того, як загарбники кинули його до в'язниці. Причиною стало те, що чоловік чинив опір окупантам, коли ті грабували його офіс. Тоді росіяни ще не знали, що їхні злочини були зафіксовані камерами відеоспостереження.

Але, на превеликий подив, Валерій вважає себе щасливим, оскільки, за його словами, інших в'язнів катували набагато гірше.

"Їх жорстоко катували. Їх били струмом. Вони топили людей у воді. Вони різали людей. Вони робили такі речі, що мені важко уявити, як це може це зробити будь-яка людина", - розповідає Валерій.

Інший місцевий мешканець на ім'я Андрій розповідає, що люди у сусідніх будинках чули жахливі крики, які долинали із в'язниці.

"Це було жахливо. Вони ґвалтували тут дівчат. Потім приводили сюди чоловіків, били їх і вбивали", - розповів він.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, котрі не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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