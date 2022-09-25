Окупанти катують навіть жінок: у полоні перебувають близько 2500 українців - Верещук

У полоні перебувають близько 2500 українців / Колаж фото СБУ, Ірина Верещук

У російському полоні перебувають 2500 українців. Серед них є багато цивільних та жінок. Окупанти катують не лише чоловіків, а й українок. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю BBC.

Вона додала, що вже відбулося декілька обмінів полоненими, але росіяни так і не відпускають цивільних.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обміняні", - сказала Верещук.

За її даними, з полону вдалося повернути всього декількох жінок, більшість залишається в полоні і постійно піддаються тортурам.

"Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшли 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декількох. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок", - додала Верещук.

Нагадаємо, нещодавно вдалося звільнити з полону військового медика вагітну Мар'яну Мамонову. Мама жінки повідомила радісну новину - Мар'яна народила здорову донечку. Дівчинка народилася 25 вересня близько 4 години ранку вагою 3 кг 259 г і зростом 57 см.

Також з полону повернулась Катерина "Пташка" Поліщук. Дівчина прославилась своїм співом на "Азовсталі". Навіть у полоні вона розмовляла українською мовою.

Обмін полоненими між Росією та Україною

Увечері 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Всього додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редис"), Сергій Волинський ("Волина"), виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Інші новини: