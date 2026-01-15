Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

Інна Ковенько
15 січня 2026, 21:40
895
Глава держави зустрівся з генсеком НАТО та проінформував його про обстріли РФ та потреби України для захисту і зміцнення ППО.
У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла
У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла / Колаж: Главред, фото: скриншот, slovoidilo.ua

Що відомо:

  • Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Рютте
  • Президент розповів деталі ракетної атаки РФ по Харкову 15 січня
  • Внаслідок обстрілу 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Говорили про посилення українського ППО та дипломатичну роботу. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

відео дня

Президент поінформував Марка Рютте про атаки РФ, зокрема про ракетний удар по енергооб'єкту Харкова 15 січня, внаслідок якого 400 тисяч людей залишилися без світла й тепла.

Крім того Зеленський повідомив Рютте про потреби України для захисту та зміцнення ППО.

Глава держави окремо відзначив важливість програми PURL, і Україна розраховує, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться.

Зеленський та Рютте також детально обговорили дипломатичну роботу, зокрема контакти з партнерами у США та Європі, та обмінялися поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки.

"Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру", - наголосив президент.

Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Рютте
Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Рютте / Фото: скриншот

Що відомо про атаку РФ по Харкову 15 січня

Як писав Главред, 15 січня РФ атакувала Харків ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, усі профільні служби переведено в посилений режим роботи після чергової атаки ворога по енергетиці. Масштаби руйнувань та наслідки ударів наразі з'ясовують.

Зазначається, що в Харкові та області діють планові відключення світла.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, уранці 15 січня у Львові пролунали вибухи. Ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Крім того, вранці 15 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. У столиці було чутно роботу сил ППО. В Солом'янському районі в результаті ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

Нагадаємо, у Росії заявляють, що в разі наближення поразки у війні проти України Москва може вдатися до застосування ядерної зброї проти союзників Києва в Європі, про що сказав Сергій Караганов, голова президії організації "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ.

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова Володимир Зеленський Марк Рютте
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:48Україна
У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:40Україна
Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:45Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:56

Український футболіст збив Девіда Гетту - подробиці

22:40

Експерти розкрили, де категорично заборонено ставити генератор: перелік місць

22:06

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

21:59

"Треба протриматися": гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими

21:58

Тараса Цимбалюка застукали з відомою акторкою - подробиці

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
21:48

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:40

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:21

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

20:55

Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

Реклама
20:39

Чи можна молитися вдома замість відвідин храму: священник дав відверту відповідьВідео

19:45

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:34

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

19:30

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронівФото

19:26

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

19:10

Чому Трамп не здатний виконувати власні обіцянкиПогляд

19:06

Зеленський зустрівся із Залужним в Києві - про що говорили

18:59

Ціна на популярний овоч для салату різко пішла вгору: скільки коштує кілограм

18:53

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицюВідео

18:51

Розкрито головний секрет Харкова - що означає назва міста та хто її придумавВідео

18:50

В НАБУ знову підтвердили, що не вживали заходів із перешкоджання втечі Міндіча

Реклама
18:36

Сценарій "розвішування на ліхтарях": прогноз "безжального" бунту в РФВідео

18:34

РФ масово стягує резерви на гарячий напрямок: військовий розкрив план ворога

18:11

Зима не здається: що готує погода для Дніпра цими вихідними

17:59

Росія намагається прорвати кордон на новому напрямку - що відомо про хід боїв

17:41

Вивезення сміття поза правилами може обернутися штрафом до 1000 євро – подробиціВідео

17:34

РФ знищила великий енергооб’єкт: під ударами інфраструктура одразу двох міст

17:21

Червоний Хрест зганьбився заявою про удар по Бєлгороду: жорстка відповідь МЗС

17:03

Крутіше Рафаелло: рецепт цукерок з п'яти інгредієнтів за 10 хвилин

16:48

Долар встановив абсолютний рекорд за всю історію: новий курс валют на 16 січня

16:43

Гарячі б'юті тренди 2026: три макіяжі за мотивами популярних кіно та серіалівВідео

16:38

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати КремльВідео

16:33

Співачка-путіністка назвала російського співака реінкарнацією Єсеніна - хто він

16:30

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів новини компанії

16:28

В Україні запровадять новий правопис і національний шрифт: що зміниться

16:19

Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

16:18

Морози до -18°С насуваються на Полтаву: коли лютий холод вдарить з новою силою

15:59

Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар "Орєшніком" - що стане ціллю

15:54

Вийшов тизер нового моторошного хоррора від режисера "Повстання злісних мерців"Відео

15:46

Українець створив сонячно-бетонну батарею: чим вона краща за звичайніВідео

15:36

Як очистити авто від снігу - золоті правила, які збережуть гроші та нервиВідео

Реклама
15:28

"Сімейний затишок": 47-річна українська ведуча показала новонародженого первістка

15:27

Росія готує мобілізацію на окупованих територіях України - кого призвуть першими

15:27

План до 2031 року: розвідка викрила наміри РФ на окупованих територіях

15:20

"Найгірший сценарій": прогноз масового виїзду киян з міста через "блекаут"

15:00

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуВідео

14:53

Українців попередили про зміну правил комендантської години

14:48

"Тарас, довго чекати?": Ірочка розкрила, як розлучилася з Цимбалюком

14:42

Люди, народжені в ці місяці, частіше за інших викликають заздрість

14:24

Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

14:22

Пластична операція закінчилася трагедією: у Києві судитимуть горе-хірурга

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти