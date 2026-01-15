У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

Глава держави зустрівся з генсеком НАТО та проінформував його про обстріли РФ та потреби України для захисту і зміцнення ППО.

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла / Колаж: Главред, фото: скриншот, slovoidilo.ua

Що відомо:

Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Рютте

Президент розповів деталі ракетної атаки РФ по Харкову 15 січня

Внаслідок обстрілу 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Говорили про посилення українського ППО та дипломатичну роботу. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Президент поінформував Марка Рютте про атаки РФ, зокрема про ракетний удар по енергооб'єкту Харкова 15 січня, внаслідок якого 400 тисяч людей залишилися без світла й тепла.

Крім того Зеленський повідомив Рютте про потреби України для захисту та зміцнення ППО.

Глава держави окремо відзначив важливість програми PURL, і Україна розраховує, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться.

Зеленський та Рютте також детально обговорили дипломатичну роботу, зокрема контакти з партнерами у США та Європі, та обмінялися поглядами щодо того, якими мають бути наступні кроки.

"Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру", - наголосив президент.

Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Рютте / Фото: скриншот

Що відомо про атаку РФ по Харкову 15 січня

Як писав Главред, 15 січня РФ атакувала Харків ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, усі профільні служби переведено в посилений режим роботи після чергової атаки ворога по енергетиці. Масштаби руйнувань та наслідки ударів наразі з'ясовують.

Зазначається, що в Харкові та області діють планові відключення світла.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, уранці 15 січня у Львові пролунали вибухи. Ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Крім того, вранці 15 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. У столиці було чутно роботу сил ППО. В Солом'янському районі в результаті ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок.

Нагадаємо, у Росії заявляють, що в разі наближення поразки у війні проти України Москва може вдатися до застосування ядерної зброї проти союзників Києва в Європі, про що сказав Сергій Караганов, голова президії організації "Рада з питань зовнішньої та оборонної політики" РФ.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографика: Главред

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

