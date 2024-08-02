В Німеччині не видаватимуть документи чоловікам призовного віку з України: подробиці

У міністерстві праці та соцсправ Гессену заявили, що чоловіки призовного віку "здатні поїхати в Україну для отримання паспорта і проходження військової служби".

https://glavred.net/ukraine/v-germanii-ne-budut-vydavat-dokumenty-muzhchinam-prizyvnogo-vozrasta-iz-ukrainy-podrobnosti-10585193.html Посилання скопійоване

В Німеччині не видаватимуть документи чоловікам призовного віку з України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У німецькій федеральній землі Гессен не видаватимуть чоловікам з України призовного віку проїзний документ для поїздок за кордон. Такий документ замінює закордонний паспорт у разі його відсутності.

Про це йдеться у відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену, яку відомство надало 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у ландтагу землі, повідомляє tagesspiegel.de.

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок закордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", – зазначили в міністерстві. відео дня

Також у цій відповіді в міністерстві зазначили, що "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії і таким чином заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".

У відомстві зазначають, що, згідно з їхніми даними, в Гессені проживає майже 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку від 18 до 60 років.

Закон про мобілізацію/ Інфографіка: Главред

Українські чоловіки призовного віку за кордоном – останні новини

Раніше повідомлялося, що у травні 2024 року МЗС оновило алгоритми надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть подавати заяви для отримання консульських послуг, але їм потрібно надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну. Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти, каже Сікорський.

Також раніше повідомлялося, що Шольц зажадав від Євросоюзу більше грошей на українських біженців. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на саміті ЄС – необхідно збільшити фінансування українців, які отримали притулок у його країні (а також у Польщі та Чехії).

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред