ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну - Сікорський

Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти, каже Сікорський.

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Сікорський каже, що ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У Європі теоретично можна створити такі умови перебування для українських чоловіків, які змусять їх повернутися до України та стати на її захист. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24.

"Є можливість запровадити такі умови перебування українців у ЄС, які заохочуватимуть їх до виконання обов'язку захищати свою Батьківщину, – сказав він.

За його словами, Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти.

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"У країнах ЄС є "сотні тисяч" потенційних призовників, які зобов'язані захищати свою Батьківщину. Польща перебуває в авангарді допомоги Україні у підготовці цих людей до військової служби", - наголосив дипломат.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Мобілізація в Україні - виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, 17 липня набирали чинності нові обмеження перетину кордону — у всіх чоловіків з 18 до 60 років перевіряють військовий квиток. За відсутності облікових документів громадянам відмовляють у виїзді.

Крім того, МЗС оновило алгоритми надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть подавати заяви для отримання консульських послуг, але їм потрібно надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Згідно із законодавством, військовозобов'язані чоловіки за кордоном повісток отримувати не будуть. А повістки в консульствах і посольствах під час звернення для поновлення персональних даних також не видаватимуть.

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