Шольц зажадав від Євросоюзу більше грошей на українських біженців

Німецький федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що Євросоюзу необхідно збільшити кількість грошей, що виділяються офіційному Бердину на фінансування українців, які отримали притулок у його країні як біженці. Про це повідомляє портал Politico.
Шольц у рамках саміту ЄС заявив, що Європейський союз повинен виділити набагато більше тим країнам, які приймають величезну кількість біженців з України.
Канцлер також озвучив основні тези свого спільного з польським і чеським колегами - Дональдом Туском і Петром Фіалою відповідно - листа президенту Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"Разом із моїми колегами, я вважаю, що настав час ухвалити рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги [біженцям 0 Главред], професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, що відіграють певну роль", - саме так сформульовані вимоги урядів Німеччини, Польщі та Чехії, сказав Шольц.
Які країни ЄС обирають українські біженці?
За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:
- Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
- Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
Українські біженці за кордоном - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські біженці у Швеції зможуть швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг. Відповідні зміни готує уряд країни.
У Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни. "Зелене світло" буде надано тільки тим, хто не залежить від державної допомоги.
З 19 лютого у Великій Британії більше не діє програма допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох програм легального в'їзду для українських біженців, які виїжджають з України через повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ.
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