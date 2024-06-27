Шольц зажадав від Євросоюзу більше грошей на українських біженців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на саміті ЄС - необхідно збільшити фінансування українців, які отримали притулок у його країні (а також у Польщі та Чехії).

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Олаф Шольц зажадав від ЄС більше грошей для біженців-українців / скріншоти з відео

Німецький федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що Євросоюзу необхідно збільшити кількість грошей, що виділяються офіційному Бердину на фінансування українців, які отримали притулок у його країні як біженці. Про це повідомляє портал Politico.

Шольц у рамках саміту ЄС заявив, що Європейський союз повинен виділити набагато більше тим країнам, які приймають величезну кількість біженців з України.

Канцлер також озвучив основні тези свого спільного з польським і чеським колегами - Дональдом Туском і Петром Фіалою відповідно - листа президенту Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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"Разом із моїми колегами, я вважаю, що настав час ухвалити рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги [біженцям 0 Главред], професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, що відіграють певну роль", - саме так сформульовані вимоги урядів Німеччини, Польщі та Чехії, сказав Шольц.

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

Українські біженці за кордоном - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські біженці у Швеції зможуть швидше потрапити до реєстру населення та отримати номери соціального страхування, що надасть їм низку переваг. Відповідні зміни готує уряд країни.

У Чехії можуть ухвалити зміни до закону Lex Ukraine, згідно з якими українці, які перебувають під тимчасовим захистом, зможуть отримати дозвіл на постійне проживання на території країни. "Зелене світло" буде надано тільки тим, хто не залежить від державної допомоги.

З 19 лютого у Великій Британії більше не діє програма допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох програм легального в'їзду для українських біженців, які виїжджають з України через повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ.

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