Чоловікам за кордоном надаватимуть консульські послуги по-новому: що змінилося

Паперові документи, такі як посвідчення про приписку або військовий квиток, будуть діяти "до моменту запуску електронного кабінету призовника", пояснило МЗС.

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МЗС відновило консульські послуги для чоловіків за кордоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном відновлять з 18 травня. Проте зміниться процедура і для отримання послуг знадобиться додатковий документ. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Після технічної паузи, МЗС оновило алгоритми згідно з новим законом про мобілізацію. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть подавати заяви для отримання консульських послуг з 18 травня. Однак потрібно надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

"Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення", - розповіли у МЗС. відео дня

Згідно з поясненням МЗС, паперові документи, такі як посвідчення про приписку або військовий квиток, будуть діяти "до моменту запуску електронного кабінету призовника". Після цього електронний документ можна буде сформувати онлайн у власному електронному кабінеті. Електронний документ відображатиметься в додатку на смартфоні та міститиме перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників.

Для отримання послуг електронний військово-обліковий документ має бути актуальним, тобто сформованим не раніше, ніж за 3 дні до звернення до консульської установи.

У випадку, якщо у людини відсутній паперовий документ, а електронний кабінет ще не запущено, чоловік може стати на тимчасовий консульський облік або оновити свої дані в консульському реєстрі. Потім людина хможе подати заявку на отримання консульської послуги.

У МЗС наголосили, що паперовий чи електронний військово-обліковий документ можна не подавати у трьох випадках:

якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт");

коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства;

якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня. Відповідно до нього, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті протягом 60 днів з моменту набрання законом чинності.

Також Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня по 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей застосунок.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних. Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ тепер бронюватимуться без обмежень. Згідно з постановою від 14 травня 2024 р. № 555, це стосується всіх військовозобов’язаних працівників паливно-енергетичного комплексу та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, незалежно від військового звання, віку та спеціальності.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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