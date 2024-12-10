У двох областях України скасували графіки вимкнення світла: кому пощастило

Світло не вимикатимуть до кінця доби у Львівській та Івано-Франківській областях.

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На Львівщині сьогодні світло вимикати не будуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У яких областях світло сьогодні буде весь день

Графіки відключення електроенергії у вівторок, 10 грудня, скасували у двох областях.

Світло не вимикатимуть до кінця доби у Львівській та Івано-Франківській областях.

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Як повідомили у Львівобленерго, до кінця доби 10 грудня на Львівщині не застосовуватимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Світло на Львівщині сьогодні вимикати не будуть / t.me/lvivoblenergo

У Прикарпаттяобленерго повідомили, що погодинні графіки відключення електроенергії наразі скасовано в Івано-Франківській області.

Попередньо - світло не вимикатимуть до кінця доби.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше в Укренерго повідомляли, що 10 грудня діятимуть більш жорсткі графіки відключення світла.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження будуть застосовані з 7:00 до 22:00. Графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть із такими обмеженнями:

з 7:00 до 8:00 - одна черга;

з 8:00 до 19:00 - дві черги;

з 19:00 до 22:00 - одна черга.

Черги відключення світла - що це означає / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, починаючи з січня 2025 року, принцип відключення світла в Україні можуть кардинально змінити. З нового року всі області можуть поділити на кілька зон.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що ворог готується до масованих обстрілів по Україні. Ймовірно, під прицілом знову буде енергетична інфраструктура.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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