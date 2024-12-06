Області поділять на кілька зон: як зміниться принцип відключення світла у січні

Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. Її планують запровадити з січня 2025 року.

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На початку 2025 року принцип відключення світла, ймовірно, зміниться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

З 2025 року всі області можуть поділити на декілька зон

Відключення будуть за певними чергами у однаковий час

Починаючи з січня 2025 року, принцип відключення світла в Україні можуть кардинально змінити. З нового року всі області можуть поділити на декілька зон.

Такою інформацією для РБК-Україна поділилися кілька джерел в енергетичній галузі.

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"Проблеми з енергопостачанням в Україні зберігатимуться, а практика застосування відключень показала, що вони не завжди є рівномірними для українців, які проживають у різних областях. Щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення (ГПВ) та зробити обмеження справедливішими, вирішили змінити інструкцію застосування графіків", - йдеться в повідомленні.

Як зміняться графіки відключень у 2025 році?

Наразі відключення електроенергії в країні відбуваються нерівномірно. Загальна кількість годин "без світла" за місяць для всіх споживачів є приблизно однаковою, але протягом тижня чи доби можуть виникати значні коливання.

Запровадження однакових графіків для всієї країни технічно неможливе, оскільки це може спричинити серйозні дисбаланси в енергосистемі.

Варіант перший - створення зон із приблизно рівномірним споживанням енергії

Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є створення кількох зон, наприклад, трьох, із приблизно рівномірним споживанням енергії. У кожній зоні можуть використовуватися однакові графіки відключень.

"Наприклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку – щоб не створювати великих суцільних територій із одночасною відсутністю світла. І тоді відключення там будуть за певними чергами у однаковий час. Тобто, якщо третя черга відключатиметься на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така сама система буде за іншими зонами", - кажуть джерела РБК.

Черги відключень - значення / Инфографика: Главред

Варіант другий - поділ черги на підчерги

Однак це лише один із можливих підходів. Інша пропозиція передбачає розробку більш гнучкого та справедливого механізму. Наприклад, у деяких ситуаціях, коли недостатньо запровадження однієї черги відключень, але дві – забагато, пропонується ділити черги на підчерги. Це дозволить, залежно від навантаження, відключати "півтори черги".

Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. Її планують запровадити з січня 2025 року. До цього часу жодних змін у системі відключень не передбачається.

"Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання. До того ж імпорт електроенергії, незважаючи на те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 ГВт, залишається на досить низькому рівні", - підсумували інсайдери.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, існує сценарій, за яким Україна може уникнути відключень світла. Для цього потрібно 20 одиниць ППО.

Позитивним моментом також є те, що три українські АЕС відновили виробництво електрики. Раніше енергоблоки працювали на зниженій потужності після ударів РФ.

Однак варто зважати, що тарифи на електроенергію зростатимуть. Зараз вивчається обґрунтованість тарифу, однак це може статись після завершення опалювального сезону.

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