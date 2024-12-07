До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

Основне:
- РФ, ймовірно, готує масований удар по Україні
- Відключення електроенергії можуть тривати по 10-12 годин на добу
Ворог готується до масованих обстрілів по Україні, ймовірно, під прицілом знову буде енергетична інфраструктура. Про це в етері КИЇВ24 розповів Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики.
За словами експерта, якщо РФ знову завдасть ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створися критичний режим з енергопостачанням — так званий "острівний режим".
"Наприклад, у Києві, при такому сценарії, буде діяти 3-4 черги відключень.", - розповів Ігнатьєв.
Він додає, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу.
"Найбільш вразливими є великі міста. Такі як Київ, Харків, Одеса. Також в зоні ризику - Львів.", - пояснив експерт.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Як писав Главред, в Україні протягом дня, 7 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Обмеження будуть значно меншими. У період з 8:00 до 21:99 будуть застосовуватись обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів вимикатимуть світло з 9:00 до 20:00 в обсязі однієї черги.
Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.
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Хто такий Станіслав Ігнатьєв?
Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.
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