До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст

У разі пошкодження енергетичної інфраструктури українські міста можуть опинитися без електрики.

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Віключення світла можуть бути ще тривалішими / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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РФ, ймовірно, готує масований удар по Україні

Відключення електроенергії можуть тривати по 10-12 годин на добу

Ворог готується до масованих обстрілів по Україні, ймовірно, під прицілом знову буде енергетична інфраструктура. Про це в етері КИЇВ24 розповів Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики.

За словами експерта, якщо РФ знову завдасть ударів по об’єктах передачі електроенергії в Україні може створися критичний режим з енергопостачанням — так званий "острівний режим".

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"Наприклад, у Києві, при такому сценарії, буде діяти 3-4 черги відключень.", - розповів Ігнатьєв.

Він додає, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу.

"Найбільш вразливими є великі міста. Такі як Київ, Харків, Одеса. Також в зоні ризику - Львів.", - пояснив експерт.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні протягом дня, 7 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Обмеження будуть значно меншими. У період з 8:00 до 21:99 будуть застосовуватись обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів вимикатимуть світло з 9:00 до 20:00 в обсязі однієї черги.

Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Постачання 20 одиниць таких систем дасть змогу уникнути відключень світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

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