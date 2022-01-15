Водій, який побив перехожого в Києві, потрапив до СІЗО

Водій напавши на перехожого / скріншот

Водія позашляховика, який напередодні напав і побив перехожого в Києві, відправили в СІЗО. За ґратами до з'ясування всіх обставин він просидить два місяці.

Речник прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook написала, що підозрюваний може вийти з СІЗО тільки під заставу в сумі 992 тисячі гривень.

Таке рішення ухвалив Дніпровський районний суд Києва. Він задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Також відомо, що підозрюваний повністю визнав свою провину.

"Його адвокати попросили про домашній арешт, але суд відхилив", - додала Максимець.

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Тим часом, деякі ЗМІ пишуть, що винуватець нібито є родичем топ-чиновника.

Нагадаємо, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію з відео, де на вулиці Андрія Аболмасова відбувається бійка між двома чоловіками. На місце події прибули поліцейські для з'ясування всіх обставин інциденту.

Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого і завдав йому кілька ударів в різні частини тіла.

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