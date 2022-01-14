У Києві водій ледь не забив до смерті перехожого через зауваження

У Києві чоловік побив перехожого / скріншот

У Києві водій побив перехожого, який зробив йому зауваження про неправильне паркування автомобіля.

Інцидент стався в Дніпровському районі столиці, повідомили в ГУ Нацполіції в Києві.

Зазначається, що сьогодні "під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію з відео, де на вулиці Андрія Аболмасова відбувається бійка між двома чоловіками". На місце події прибули поліцейські для з'ясування всіх обставин інциденту.

"Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого і завдав йому кілька ударів в різні частини тіла. В результаті бійки один з учасників госпіталізований в лікарню, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі", – йдеться в повідомленні.

читайте такожВбили копа після зауваження в магазині: спливли нові деталі розправи в ЧерніговіІнформація про подію зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення всіх обставин йому буде надана правова кваліфікація.

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Поліція не діяла?

В Інтернеті з'явилася інформація, що поліцейські на місці події начебто не зробили необхідних процесуальних дій, сказала, що це були патрульні поліцейські.

Журналісти УНІАН звернулися в поліцію за коментарем.

"Я не знаю, які були їхні дії на місці. Я можу говорити про дії своїх співробітників Головного управління та Дніпровського управління поліції. Ми вже за фактом виявили публікацію в Інтернеті. Які були дії наших колег з патрульної поліції - зараз також з'ясовують, що сталося перед тим", - зазначила прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

читайте такожУ Києві чоловік пальнув в охоронця ТРЦ за зауваження про маску"Коли наші слідчі завершать перевірку, визначаться з правовою кваліфікацією, ми ще дамо уточнення, як було кваліфіковано цю подію, і яку вони дали оцінку діям обох чоловіків", - додала Гірдвіліс.

Вона також зазначила, що правоохоронці також очікують інформацію від лікарів про ступінь тяжкості заподіяних потерпілому тілесних ушкоджень.

Стан потерпілого погіршився

Журналісти також поспілкувалися з родичами постраждалого чоловіка. За словами лікарів, у нього діагностовано набряк головного мозку. Після госпіталізації стан погіршився. Пізніше будуть проводитися додаткові дослідження.

За даними Telegram-каналу "Київ Оперативний", нападник-Владислав Стеценко, 1997 року народження, син чиновника з Міністерства спорту.

Раніше повідомлялося, що Києві в січні 2022 стався ряд нападів на жінок. Злочинці відбирають у своїх жертв гроші, телефони та цінні речі. Правоохоронці радять мешканкам столиці не ходити по вулиці поодинці.