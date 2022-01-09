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Сніговий "Армагеддон" в Україні спровокував смертельні ДТП і затори

9 січня 2022, 16:57
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На всій території України спостерігається ожеледиця, місцями з налипанням мокрого снігу

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В Україні багато ДТП на засніжених трасах / dsns.gov.ua

У неділю, 9 січня, на всій території Україна спостерігається ожеледиця, місцями з налипанням мокрого снігу.

Небезпечна погода вже стала причиною кількох ДТП, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту дорогами та вулицями.

У Вінницькій області сталася смертельна аварія на засніженій трасі. За попередніми даними, легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В аварії загинули три людини, повідомляє Сьогодні.

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/ segodnya.ua

У Львівській області в результаті зіткнення рейсового автобуса і легкового автомобіля у Львівській області госпіталізовані чотири людини. На трасі Львів-Луцьк зіткнулися рейсовий автобус "Радехів-Львів" та легковий автомобіль Мазда, повідомляє ДСНС.

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/ dsns.gov.ua

В результаті зіткнення постраждали водій і два пасажири Мазди - 39-річна жінка і 10-річний хлопчик. Всі вони з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню швидкої допомоги до Львова. Рятувальники застосовували гідравлічні ножиці, щоб звільнити потерпілих з деформованого автомобіля.

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/ dsns.gov.ua

Також госпіталізований водій автобуса. Ще три пасажири отримали травми, проте після огляду медиків вони відмовилися від госпіталізації. Всього на момент аварії в автобусі перебувало 8 пасажирів. Для ліквідації наслідків ДТП залучали 10 осіб та 2 одиниці спецтехніки.

читайте такожНакриють потужні снігопади, вдарить мороз: українці дізналися небезпечний прогнозНа автодорозі в Коростенському районі (територія Олевської громади) Житомирщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів: одному з водіїв знадобилася допомога рятувальників.

Про це 9 січня повідомили у прес-службі ДСНС України у Житомирській області.

"9 січня о 7: 36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що терміново необхідна допомога рятувальників у ліквідації наслідків ДТП, що сталася на автодорозі, поблизу с.Кишинь Коростенського району. На місці події з'ясувалося, що в результаті зіткнення двох легковиків KIA Sportage і ВАЗ-2106 водія останнього затиснуло пошкодженими конструкціями транспортного засобу, а його пасажира, до прибуття бійців ДСНС, отримали випадкові проїзди і він вже знаходився в "кареті" швидкої допомоги. Водій і пасажири KIA Sportage травм і пошкоджень не отримали.

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/ dsns.gov.ua

За допомогою гідравлічних інструментів і різака рятувальники деблокували травмованого водія і передали в руки медиків. Обидва постраждалих були госпіталізовані до лікувального закладу М. Олевськ", - розповіли в прес-службі ДСНС. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

У Кіровоградській області за минулу добу рятувальники залучалися для надання допомоги водіям.

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/ dsns.gov.ua

Надано допомогу водієві мікроавтобуса з буксирування транспортного засобу з кювету на дорозі біля с. Молодецьке Аджамське СТГ Кропивницького району. Бійці 32-ї ДПРЧ смт Петрове надали допомогу водієві вантажівки, який застряг біля с.Олександродар Петровської СТГ Олександрійського району. А рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Голованівськ відбуксирували вантажного автомобіля з ускладненої ділянки дороги Н-24 Благовіщенське-Миколаїв.

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/ dsns.gov.ua

У Харківській області в бік Чугуєва утворився великий затор, оскільки через крижаний дощ на дорозі "каток".

"Дикий затор під Харковом з боку Чугуєва. Крижаний дощ забезпечив каток на дорозі! Багато дрібних аварій, всі повзуть як черепашки", - йдеться в повідомленні каналу Труха.

У Києві на вулицях столиці працює близько 140 одиниць спецтехніки Київавтодору. Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

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/ kyivcity.gov.ua

Водіїв попередили бути обережними та уважними на дорозі та не паркувати авто на узбіччях вулиць – щоб снігоприбиральна техніка могла безперешкодно розчищати дороги та проїзди. Автомобілі, які заважатимуть спецтехніці наводити порядок у снігову погоду, будуть евакуйовані.

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