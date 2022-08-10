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У Донецьку спалахнув пивзавод: окупанти повідомляють про витік аміаку

10 серпня 2022, 23:47

Місцевим жителям рекомендували не виходити на вулицю і носити ватно-марлеві пов'язки.

У Донецьку спалахнув пивзавод: окупанти повідомляють про витік аміаку
У Донецьку горить пивзавод / фото скрін відео

В окупованому Донецьку чергова "бавовна" - цього разу спалахнула масштабна пожежа на території пивзаводу. Також з'явилася інформація про витік аміаку.

"Рекомендуємо жителям Донецька закрити вікна і не нехтувати правилами захисту від аміаку: змочити марлеву пов'язку спеціальним розчином - на 0,5 літрів води додати 1 ст.ложку лимонної або оцтової кислоти", - повідомляють місцеві рятувальники.

Глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін заявив, що стався витік аміаку. Зона ураження нібито "становить два кілометри". Місцевим жителям рекомендують не перебувати на вулиці і не відкривати вікна.

Відомо, що пивзавод був закритий в 2014 році та відновив діяльність в березні 2017 року вже під керівництвом бойовиків "ДНР". Його відкрили на виробничих потужностях винокурні "Сармат". Чи працювало виробництво останнім часом, невідомо.

Новини Донбасу онлайн

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

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