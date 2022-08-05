Війська РФ намагаються відтіснити армію України від околиць Донецька – Генштаб

Армія України відбиває атаки окупантів у Донецькій області / Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують відбивати атаки військ Росії на Донбасі. Ворожі підрозділи сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагаються створити умови для встановлення контролю над Соледаром з Бахмутом та відтіснити українські війська від західної околиці Донецька. Крім того, окупанти намагалися просунутися в напрямку Красногорівки та Пісок, але безуспішно. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з зведенням Генштабу на вечір, 5 серпня, російські окупаційні війська намагалися поліпшити своє тактичне становище і зайняти більш вигідні рубежі в районах Бахмута, Зайцевогота Вершини. У підсумку вони були змушені відступити.

На Донецькому напрямку загарбник працює в районах Бахмута та Авдіївки. Ворог намагається відтіснити сили оборони України від західної околиці окупованого Донецька.

"На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар та Бахмут і відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк", - зазначено в повідомленні.

Для отримання більш вигідних позицій окупанти наступали в районі Зайцевого та Вершини. Дії виявилися безуспішними, вони були змушені відійти.

Війська РФ намагалися просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка та Піски, але їм цього зробити не вдалося.

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Війна Росії проти України на Донбасі

2 серпня міністр оборони країни-агресора Росії Сергій Шойгу заявив, що окупація Донбасу, мовляв, "йде за планом". На "підтвердження" своїх слів він назвав цілих шість маленьких сіл, які окупантам вдалося захопити за останній час.

У Інституті вивчення війни заявили, що Росія перекидає війська з півночі Донеччини на південний фронт. Цілком ймовірно, загарбники поки що припиняють операцію з наступу на Слов'янськ. Війська кидають до Криму для підготовки до контрнаступу армії України на їх позиції у Херсонській та Запорізькій областях.

Директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду сказав про те, що Росія провалила битву за Донбас. Окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ у Донецькій області і наразі відкривають другий фронт на півдні.

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