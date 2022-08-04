У Донецьку був "приліт" по залу, де прощалися з терористкою "Корсою": є загиблі

У Донецьку був "приліт" по залу, де прощалися з терористкою "Корсою"/ скрін з відео

В окупованому Донецьку був "приліт" по залу, у якому проводили в останню путь відому терористку "ДНР" і зрадницю України Ольгу Качуру із позивним "Корса".

Відео вибуху та його наслідків з’явилися у соцмережах. За кадром люди, які зняли відео, кажуть, що "прилетіло" в будівлю театру поблизу "Донбас Паласу".

Зазначається, що внаслідок вибуху були загиблі.

Деталі щодо втрат серед російських окупантів від вибуху поки що невідомі.

При цьому кадри "прильоту" та вибуху навіть встигли потрапити у кадр російських пропагандистських телеканалів, які знімали свої сюжети поруч.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру. Терористку з кличкою "Корса" український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21"Град". Вона була знищена на фронті.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним. ЗСУ вже вдалося деокупувати 53 населених пункти в Херсонській області. За словами радника глави ОП, це триватиме і далі.

Раніше другий президент України (1994-2005 роки) Леонід Кучма заявив, що бойові дії в Україні навряд чи закінчаться швидко. Українцям не варто розраховувати, що найближчим часом помре російський диктатор Володимир Путін, чи що санкції знищать російську економіку, і таким чином це вплине на швидке завершення війни.

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