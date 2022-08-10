Потужний удар по Криму: знищені не менше 60 окупантів, ще 100 людей були поранені - Геращенко

В результаті удару по Криму загинули щонайменше 60 окупантів / Колаж фото УНІАН

В результаті потужного удару по військовому аеродрому на території анексованого Криму загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 - поранені. Про це заявили в українській розвідці, повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він переконаний, що для Росії цей удар завдав більшої шкоди, ніж знищення українськими військовими російського крейсера "Москва".

"Загинуло і поранено не менше 60 і 100 пілотів і техніків військового аеродрому в Саках ... Вчорашній "мимовільний підрив боєприпасів" за своїм масштабом завдав шкоди російській військовій потужності на півдні не менший, а я навіть думаю більший, ніж знищення крейсера "Москва", - написав Геращенко.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів.

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