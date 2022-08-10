Нове гасло окупантів – "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк розповів про звільнення Криму і Донецька

Подоляк розповів про звільнення Криму і Донецька/ УНІАН, Офіс президента України

Окуповані Росією Крим і Донецьк юридично мають такий же статус як Маріуполь чи Мелітополь. Усі ці території – українські, і вони підлягають звільненню від російської окупації.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму дописі у Twitter в контексті вибухів на аеродромі у Саках в окупованому Криму. При цьому він згадав жарти, які посипалися від українців щодо цієї події, і зазначив, що фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новим гаслом окупантів.

"Мамулечка, нужно сваливать!" – нове гасло ru-злодіїв, що жили на вкрадених територіях у захоплених будинках", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Україна визволить Крим і Донецьк так само, як й інші українські території, які захопила Росія.

"Юридично Донецьк і Крим мають такий статус, як Маріуполь чи Мелітополь. Це українські території, окуповані російською армією, що підлягають визволенню. Усе інше – вигадки ru-пропаганди", – зазначив радник голови ОП.

Подоляк про звільнення Криму і Донецька/ скрін

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи у Новофедорівці під Євпаторією в захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому у Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше у ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де пролунали вибухи, розміщувалася військова техніка і боєприпаси окупантів.

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