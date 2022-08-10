У ЗСУ розповіли про масштаби втрат РФ після вибухів у Новофедорівці

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

На військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму розміщувалася військова техніка та боєприпаси.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат у коментарі ТСН розповів, що там окупанти розміщували літаки Су-30 СМ, також були інші літаки.

"Навіть є супутникові знімки, де видно, що там стояли ще літаки Су-24, розвідники, Іл-76 та інша Авіаційна техніка. Цей аеродром має також авіаносець, він називається"нитка". Там навчають корабельну авіацію сідати і чіплятися спеціальним гаком за трос — така собі імітація посадки на корабельну палубу", пояснив він.

Гнат підкреслив, що будь-який аеродром, розташований на підльоті до України, небезпечний.

"Звідти щодоби злітали літаки окупантів, вони знаходяться в небі навколо України фактично цілодобово, не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють в Чорному морі постійно, міняють тільки літаки і екіпажі", – заявив він.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що за останні 3 місяці літаки РФ не залітали в радіус дії української системи ППО, але мали на собі протирадіолокаційні ракети. Також за його інформацією, в Криму ще близько 5 подібних аеродромів.

"По вибуху, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що вражений склад їх боєприпасів - склад авіаційного озброєння, тому що була серйозна детонація, значить склад таки був вражений. Вражені літаки Су-34, Су - 24, можливо, вертольоти", - підсумував Гнат.

Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму

Нагадавши, серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Перший вибух пролунав близько 15: 20, всього їх нарахували близько десяти.

До 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. звідси російська армія здійснювала авіанальоти і бомбардування українських міст.

Читайте також: