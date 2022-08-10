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Чудова робота: в ЗСУ розповіли про наслідки вибухів на авіабазі в Криму

10 серпня 2022, 20:09

Навколо України постійно перебувають близько 20 російських літаків. Різні типи літаків здійснюють патрулювання 24 години на добу.

Новофедорівка
Наслідки вибухів у Новофедорівці / скріншот

У результаті вибуху на аеродромі в Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму, Каспійська флотилія і Чорноморський флот ВМФ Росії отримуватимуть менше повітряної підтримки, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Він зазначив, що навколо України постійно знаходяться близько 20 російських літаків. Різні типи літаків здійснюють патрулювання 24 години на добу.

"Ці літаки здійснювали більше патрулювання, а також завдавали ударів авіаційними ракетами, такими як х-59, х-58, можливо х-31, які злітали з аеродрому в Новофедорівці і часто ходили до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією, і надавали повітряну підтримку тим флотам - Чорноморському і Каспійському. Це було важливо для окупантів, тепер вони будуть отримуватимуть значно менше підтримки", - зазначив Гнат.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

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