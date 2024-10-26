РФ застосувала нову тактику для ударів дронів по Києву: в КМВА розкрили деталі

Російські війська застосували нову тактику використання ударних дронів по Україні, яка передбачає кілька хвиль БпЛА, зазначив речник КМВА.

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У ворожих дронів нові тактики для ударів по містах України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Коротко:

РФ застосовує нову тактику ударів дронів по Україні

В КМВА назвали ймовірні цілі атак Росії

Російські ударні БПЛА застосовують нові тактики для атак по містах України, зокрема по столиці. Ворожі дрони діють хвилями, де перші хвилі змушують наші мобільні групи маневрувати, створюючи тим самим "коридори" для наступних хвиль. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Більшість атак здійснюються "Шахедами". Атаки йдуть хвилями, переважно вночі. "Шахеди" заходять на малих висотах. Вони можуть крутитися в якійсь зоні, привертаючи увагу. Основна їхня мета – заплутати наші мобільні групи, примусити ці групи переміщатися, і таким чином створити "коридори" для наступних хвиль", - розповів Шаманов.

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За його словами, майже всі атаки дронів "Шахед" успішно відбиваються ППО, тому достеменно невідомо, які саме об'єкти є ціллю атаки.

Проте, він зазначив, що на основі заяв на російських пропагандистських каналах можна припустити, що перед зимою ворог намагатиметься завдати ударів по об'єктах інфраструктури, логістичних центрах, критично важливих об'єктах, таких як ТЕЦ.

"Вже котрий сезон вони намагаються залишити українців без світла, тепла, газу і води, але, на щастя, завдяки роботі сил і засобів ППО це їм не вдається", - сказав речник КМВА.

Що відомо про ударні дрони типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 жовтня російські окупанти атакували Дніпро та Запоріжжя із застосуванням балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У ніч на суботу, 26 жовтня, російські окупанти знову атакували Україну, запустивши велику кількість дронів, зокрема по Києву. Повітряна тривога у столиці тривала понад 7 годин. Київська міська військова адміністрація повідомила, що Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка ворожих ударних дронів, що загрожували столиці.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаки російських окупантів, які були здійснені ввечері 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня, зокрема по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах.

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