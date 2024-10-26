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4 загиблих, є руйнування: Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областях

Альона Вороніна
26 жовтня 2024, 11:19
88
У Дніпрі була пошкоджена одна з найважливіших лікарень України – лікарня ім. Мечникова – і звичайні житлові будинки. 3 людей загинули в Дніпрі, 1 – в Києві.
Удари РФ по Украине
Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областях/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС України

Коротко:

  • РФ ввечері та вночі вдарила по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах
  • У Дніпрі загинули 3 людей, у Києві – 14-річна дівчинка
  • Зеленський заявив, що агресію РФ можна зупинити не розмовами, а лише рішучими діями

Президент України Володимир Зеленськийвідреагував на атаки російських окупантів по Україні, які вони здійснили ввечері 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня. Він зазначив, що загарбники завдавали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших областях.

Глава держави розповів, що внаслідок удару в Дніпрі була пошкоджена лікарня імені Мечникова і житлові будинки, внаслідок чого загинули троє людей, серед яких дитина.

відео дня

Через удар по Києву в Солом’янському районі загинула 14-річна дівчинка, яка була в квартирі, куди влучив ворожий дрон.

"За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова – та звичайні житлові будинки. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", – зазначив Зеленський.

  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024
    Наслідки удару РФ по Києву і Київщині в ніч з 25 на 26 жовтня 2024 ДСНС України

Він наголосив, що російську агресію можна зупинити не розмовами, а лише рішучими діями.

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розв’язана війна… Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", – наголосив глава Української держави.

  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року
    Наслідки удару РФ по Дніпру ввечері 25 жовтня 2024 року ДСНС України, Дніпропетровська ОВА

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

4 загиблих, є руйнування: Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областях
Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Ввечері 25 жовтня РФ вдарила БпЛА по житловому будинку в Києві – були жертва та постраждалі. Повідомлялося, що у будинку в Солом'янському районі столиці пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх, загинула 15-річна дівчинка.

Вранці 26 жовтня у КМВА розповіли деталі атаки РФ по Києву. Зазначається, що РФ вночі понад 7 годин атакувала Київ. Внаслідок атаки окупантів загинула дівчинка-підліток, шестеро людей постраждали. Тіло загиблої знайшли у квартирі на 20-му поверсі житлової багатоповерхівки після того, як туди влучив ворожий дрон.

Крім цього, ввечері 25 жовтня РФ вдарила балістикою по житлових будинках у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки по житловій забудові на місці удару спалахнула пожежа. Загинули троє людей, постраждало щонайменше 13 людей, серед них троє дітей.

Також раніше Главред повідомляв, що, за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, РФ готує новий ракетний удар. Авіаційний експерт попередив, що окупанти спорядили борти ракетами Х-101 та Х-555.

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війна в Україні Володимир Зеленський беспилотники дрони атака дронів
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