У Дніпрі - пожежа, є важкопоранені: РФ вдарила балістикою по житлових будинках

Коротко про удар:
- РФ атакувала балістичними ракетами Дніпро
- Пошкоджена житлова забудова
- Загинуло троє людей, постраждали щонайменше 10 людей
Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, на тлі повітряної тривоги у Запоріжжі та Дніпрі прогриміли вибухи. Росіяни запустили балістичні ракети з Криму. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - попередивли військові.
Тривога у Запорізькій області розпочалася о 22:56, а в Дніпропетровській – о 22:58. Після цього Повітряні сили повідомили про рух ракети на Запоріжжя, проте згодом ракета змінила курс на Дніпро.
Близько 23:02 жителі обох міст чули звуки вибухів, повідомило Суспільне. Згідно з даними моніторингових систем, у межах Дніпра, ймовірно, було задяли дві балістичні ракети "Іскандер-М".
"Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо. До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе", - наголосив начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, у Дніпрі станом на 23:50 відомо про трьох постраждалих.
"Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці", - повідомив Лисак.
Оновлено 0:24: За словами голови ОВА, у Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні у середньої тяжкості. Загалом уже відомо про 9 поранених, четверо з них госпіталізували.
"Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", - додав Сергій Лисак.
Оновлено 0:35: Внаслідок російської ракетної атаки загинули дві жінки, уточнили в ОВА. Кількість постраждалих зросла до десяти.
"Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.
Оновлено 0:59: Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту, повідомив начальник ОВА.
Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, увечері 25 жовтня російський БпЛА атакував житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Внаслідок удару пошкоджено квартири на 17–21 поверхах. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинула одна людина – дівчинка 2009 року народження, ще п'ятеро постраждали.
Також у ніч на 25 жовтня Росія атакувала Україну дронами. У Харківській області внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова сталося займання трави.
Вночі 25 жовтня росіяни вп'ятнадцяте атакували Київ цього місяця. У Дарницькому районі через уламки збитих дронів загорілися дерева та трава.
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