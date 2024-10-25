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У Дніпрі - пожежа, є важкопоранені: РФ вдарила балістикою по житлових будинках

Руслана Заклінська
25 жовтня 2024, 23:39оновлено 26 жовтня, 01:00
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Внаслідок ракетної атаки по житловій забудові на місці удару спалахнула пожежа, повідомив Сергій Лисак.
У Дніпрі - пожежа, є важкопоранені: РФ вдарила балістикою по житлових будинках
РФ вдарила балістикою по Дніпру / Колаж: Главред, фото: Національна поліція

Коротко про удар:

  • РФ атакувала балістичними ракетами Дніпро
  • Пошкоджена житлова забудова
  • Загинуло троє людей, постраждали щонайменше 10 людей

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, на тлі повітряної тривоги у Запоріжжі та Дніпрі прогриміли вибухи. Росіяни запустили балістичні ракети з Криму. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - попередивли військові.

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Тривога у Запорізькій області розпочалася о 22:56, а в Дніпропетровській – о 22:58. Після цього Повітряні сили повідомили про рух ракети на Запоріжжя, проте згодом ракета змінила курс на Дніпро.

Близько 23:02 жителі обох міст чули звуки вибухів, повідомило Суспільне. Згідно з даними моніторингових систем, у межах Дніпра, ймовірно, було задяли дві балістичні ракети "Іскандер-М".

"Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо. До кінця повітряної тривоги залишайтеся в безпечному місці. Бережіть себе", - наголосив начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у Дніпрі станом на 23:50 відомо про трьох постраждалих.

"Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці", - повідомив Лисак.

Оновлено 0:24: За словами голови ОВА, у Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні у середньої тяжкості. Загалом уже відомо про 9 поранених, четверо з них госпіталізували.

"Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", - додав Сергій Лисак.

  • Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня
    Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня Фото: Нацполіція
  • Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня
    Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня Фото: Нацполіція
  • Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня
    Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня Фото: Нацполіція
  • Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня
    Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня Фото: Нацполіція
  • Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня
    Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня Фото: Нацполіція

Оновлено 0:35: Внаслідок російської ракетної атаки загинули дві жінки, уточнили в ОВА. Кількість постраждалих зросла до десяти.

"Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.

Оновлено 0:59: Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту, повідомив начальник ОВА.

У Дніпрі - пожежа, є важкопоранені: РФ вдарила балістикою по житлових будинках
Звідки і якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Лисак?

Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 25 жовтня російський БпЛА атакував житловий будинок у Солом'янському районі Києва. Внаслідок удару пошкоджено квартири на 17–21 поверхах. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинула одна людина – дівчинка 2009 року народження, ще п'ятеро постраждали.

Також у ніч на 25 жовтня Росія атакувала Україну дронами. У Харківській області внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова сталося займання трави.

Вночі 25 жовтня росіяни вп'ятнадцяте атакували Київ цього місяця. У Дарницькому районі через уламки збитих дронів загорілися дерева та трава.

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