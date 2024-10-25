У Києві прогриміли вибухи: росіяни вдарили БпЛА по житловому будинку

В житловій багатоповерхівці спалахнула пожежа, повідомили в КМВА.

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РФ атакувала дроном багатоповерхівку / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Головне про удар по Києву:

Російський БпЛА атакував багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці

Частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверсі 25-поверхового житлового будинку

Постраждали двоє людей

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, в Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні КМВА.

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Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок російської атаки БпЛА в Солом’янському районі Києва виникла пожежа. За його словами, в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах. Інформація про наслідки та потерпілих уточнюється.

"У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці", - уточнив Віталій Кличко.

Мер міста розповів, що пошкоджень зазнали квартири на 17, 18, 19 поверхах.

Оновлено 21:55: З багатоквартирного будинку в Києві евакуюють мешканців, повідомили в КМВА.

Крім того, уламки ворожого "Шахеда" впали на відкритій місцевості в Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією, у цьому районі міста обійшлося без постраждалих.

Оновлено 22:20: У ДСНС уточнили, що в Солом'янському районі столиці пошкоджень зазнав 25-поверховий житловий будинок.

"Внаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверсі 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверсі", - йдеться у повідомленні рятувальників.

На місці влучання задіяли 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 43 рятувальника. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Оновлено 22:38: У Київській МВА розповіли, що у будинку пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежа спалахнула у квартирі на 20 поверсі.

"Евакуйовано понад 100 людей. Інформація щодо постраждалих не надходила", - зазначили в КМВА.

Дивіться відео ліквідаці пожежі у багатоповерхівці:

Відео ліквідіції пожежі в багатоповерхівці / Фото: скріншот

Оновлено 22:48: Наразі відомо про двох постраждалих у будинку в Соломʼянському районі Києва, заявив Кличко. Медики на місці надали їм допомогу. Бригади швидкої чергують біля будинку.

Що відомо про БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, ввечері 23 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними дронами "Шахед". Повітряна тривога була оголошена в багатьох областях України.

Також у ніч на 25 жовтня Росія атакувала Україну дронами, через що в багатьох областях, включно з Києвом, оголосили повітряну тривогу. У Харківській області внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова загорілася трава.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 жовтня росіяни здійснили п'ятнадцяту повітряну атаку на Київ цього місяця, запустивши ударні дрони з Курської області та Краснодарського краю. Протиповітряна оборона працювала двічі за ніч. У Дарницькому районі міста через уламки збитих БПЛА загорілися дерева і трава.

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