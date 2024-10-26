Загинула дівчинка, є постраждалі: РФ вночі понад 7 годин атакувала Київ – з’явилися деталі

Тіло загиблої 15-річної дівчинки знайшли у квартирі на 20-му поверсі житлової багатоповерхівки після того, як туди влучив ворожий дрон.

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Атака на Київ увечері 25 жовтня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Через нічну атаку дронів на Київ повітряна тривога тривала сумарно 7,5 годин

Сили оборони знешкодили до десятка ударних дронів РФ, які загрожували Києву

Через влучання дрона в багатоповерхівку загинула одна людина, 6 постраждали

Російські окупанти у ніч на суботу, 26 жовтня, здійснили атаку на Україну, запустивши велику кількість дронів. Загарбники атакували, зокрема, і Київ. Повітряна тривога у столиці нашої держави лунала з вечора й упродовж ночі – загалом її тривалість становить понад 7 годин.

Подробиці удару розповіли у Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що Сили оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували столиці.

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"Шістнадцята повітряна атака на Київ у жовтні. Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю України баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин. Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сил)", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів загинула 15-річна дівчинка, шестеро людей постраждали. Тіло загиблої знайшли у квартирі на 20-му поверсі житлової багатоповерхівки після того, як туди влучив ворожий дрон.

"На жаль, в місті не обійшлося без жертв російської атаки. Загинула молода дівчина. В багатоквартирному житловому будинку в Солом’янському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Співчуття рідним і близьким. Загалом з будинку було евакуйовано понад 100 чоловік. Постраждало 6 осіб (з них 1 госпіталізовано). Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються" – зазначили в КМВА.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Ввечері 25 жовтня РФ вдарила БпЛА по житловому будинку в Києві – були жертва та постраждалі. Повідомлялося, що у будинку в Солом'янському районі столиці пошкоджено квартири з 17 по 21 поверх, загинула 15-річна дівчинка.

Крім цього, ввечері в той же день РФ вдарила балістикою по житлових будинках у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки по житловій забудові на місці удару спалахнула пожежа. Загинули троє людей, постраждало щонайменше 13 людей, серед них троє дітей.

Також раніше Главред повідомляв, що, за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, РФ готує новий ракетний удар. Авіаційний експерт попередив, що окупанти спорядили борти ракетами Х-101 та Х-555.

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