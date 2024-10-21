Ворог прагне позбавити Україну світла та тепла: РФ готує ракетний удар

Авіаційний експерт попередив, що окупанти спорядили борти ракетами Х-101 та Х-555.

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РФ готується до нового удару по Україні/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Росія готова завдати потужного масованого ракетного удару по Україні. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері Київ24.

За його словами, ворог не відмовляється від своїх цинічних планів.

"У росіян може накопичитись на зараз якась кількість озброєння для повітряної атаки. Окупанти готуються, вони свою основну ідею – залишити нас без світла і тепла взимку – не залишили і будуть продовжувати цим займатися", - сказав Криволап. відео дня

Авіаційний експерт наголосив, що під час атаки Росія може використовувати, окрім "шахедів", також крилаті ракети Х-101 та Х-555, які минулої зими стали основними засобами для ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"По Х101: окупанти спорядили точно 9 бортів, вони стоять вже на "Оленьї". Судячи з усього, вони ще 5 бортів спорядили ракетами Х101 та Х555 - вони стоять на базі аеродрому "Енгельс-2". Те що стосується "Калібрів", які можуть бути залучені для атаки з акваторії Чорного моря, таких зараз нема. Підводний човен, що оснащується "Калібрами", росіяни загнали у Новосибірськ", - повідомив Криволап.

Також спікер припускає, що ворог може застосувати "Кинджали" під час ракетної атаки. Водночас у росіян залишається достатньо запасів ракет Х-59 та Х-69, які вони запускають з літаків Су-35 та Су-57.

Костянтин Криволап закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ракета "Кинджал" / Инфографика: Главред

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Ракетний удар - останні новини

Нагадаємо, вранці понеділка, 21 жовтня, у Запоріжжі та Сумах пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ударів по містах балістикою, авіабомбами та "Шахедами". Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. За його словами, вибуховою хвилею пошкоджень зазнали багато будинків.

Також у ніч на 21 жовтня у Києві повітряна тривога тривала понад 5 годин. Російські окупанти намагалися атакувати місто дронами, проте всі безпілотники знищили Сили оборони. Уламки БпЛА впали у трьох районах столиці, одна людина отримала поранення, проте загиблих немає.

Під ракетною атакою був також Кривий Ріг. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак писав, що ввечері в неділю, 20 жовтня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Зокрема поранення отримала 12-річна дівчинка.

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