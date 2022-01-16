У центрі Одеси літню жінку кинули в сміттєвий бак і підкотили контейнер до пункту обігріву

Жінку знайшли у сміттєвому баку о 3 годині ночі / скріншот

У центрі Одеси стався жахливий випадок. Невідомі кинули у сміттєвий бак літню жінку, а контейнер підкотили до пункту обігріву.

За словами пастора місцевої протестантської місії Федора Герасимова в Facebook, жінку випадково знайшли у смітнику о 3 годині ночі.

Він вважає, що це зробили навмисно з метою викликати резонанс за фактом смерті біля пункту обігріву.

"Є люди, у яких нічого святого немає. Що ці люди думали? Що вона замерзне, і потім щоб був резонанс, що біля пункту обігріву в сміттєвому баку знайшли мертву замерзлу бабусю. Я хочу сказати тим людям: Побійтеся Бога. Є справедливий суддя, який може розсудити і покарати", – зазначив на відео Герасимов.

Літню жінку госпіталізували. Про її стан поки інформації немає.

читайте такожПослизнулася, летіла 200 м між деревами і билася головою-деталі трагедії в КарпатахНагадаємо, раніше под Миколаєвом неадекват зґвалтував малолітню дівчинку. Він сказав їй, що це "маленький секрет" і втік, забувши надіти труси, які потім на місці злочину впізнала його дружина.

Читайте також: