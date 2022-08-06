У боях за небо Донбасу загинули три молодих льотчика: що відомо про екіпаж гелікоптера Мі-8

У боях за Україну загинув екіпаж вертольота Мі-8 / Фото Facebook

У Донецькій області біля села Пречистівка 13 липня під час виконання бойового завдання загинув український екіпаж геликоптера Мі-8. 1 серпня у Бродах Львівської області попрощалися з трьома військовими льотчиками: командиром екіпажу майором Євгеном Копотуном, льотчиком-оператором старшим лейтенантом Назарієм Крілем та бортовим техніком капітаном Богданом Лозовим.

Всі троє загиблих льотчиків служили в 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди", пише видання Obozrevatel.

27-річний Євген Копотун родом з Криму. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил України. Закінчив навчальний заклад з відзнакою.

"Скільки пам'ятаю Женю, він постійно читав, вчився. Ми його навіть називали "ходяча енциклопедія". День у нього починався о четвертій годині ранку. Навчання, потім спорт, потім знову навчання, і так постійно. Іноді здавалося, що весь свій час він витрачає на навчання. Літав він дуже добре і грамотно. Женя був дуже справедливий. Ніхто з нас не може повірити, що його вже немає", – розповів його однокурсник.

Євген повелікався бігом, часто брав участь у марафонах. У нього залишилися дружина і маленька дочка.

Бортовий механік Богдан Лозовий був родом з міста Броди Львівської області. Він також навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил України.

Батьки дуже пишалися тим, що Богдан вчиться на льотчика. На сторінці в Instagram батька Богдана багато фото з сином, одне з них – на тлі університету ЗСУ.

Родом з Бродів і льотчик-оператор Назарій Кріль. Там він закінчив школу № 2 і вступив до того ж Харківського національного університету Повітряних сил України.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, погин воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом із сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також у боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

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