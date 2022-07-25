У боях за Україну загинув громадянин Канади, з ним були ще кілька бійців Інтернаціонального легіону

У боях за Україну загинув громадянин Канади / Фото pixabay.com

На війні в Україні загинув громадянин Канади. Загиблий міг бути в групі з двома громадянами США і одним шведом, про смерть яких стало відомо 23 липня.

Видання Reuters повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади, що дані про особу громадянина Канади, який загинув у боях за Україну, поки розголошувати не будуть.

Родині загиблого бійця надають необхідну допомогу.

"Міністерству закордонних справ Канади відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства перебувають на зв'язку з сім'єю та надають консульську допомогу", – цитує видання слова представництва відомства.

Нагадаємо, 23 липня ABC News з посиланням на представника Держдепартаменту повідомляло про загибель двох громадян США на Донбасі. Також загинув громадянин Швеції. Канадець міг бути в одній групі з ними.

У Державному департаменті США не назвали імен загиблих. У той же час видання Politico з посиланням на командира Інтернаціонального легіону Руслана Мірошниченка повідомило, що мова йде про американців Люка "Скайуокера" Луцишина і Брайана Янга, канадця – Еміля Антуана Рой-Сіруа, громадянина Швеції – Едварда Патріньяні.

Бійці входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ. Підрозділ базується біля Сіверська в Донецькій області. По них відкрив вогонь танк РФ.

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Раніше в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

Також у боях за Україну в Донецькій області загинув ще один іноземний доброволець - 30-річний громадянин Швеції. Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта.

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