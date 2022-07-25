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У боях за Україну загинув юний, 18-річний, доброволець ЗСУ

25 липня 2022, 19:49

За добу до загибелі юного Захара Берестовського життя за Україну віддав його побратим Віталій Лук'яненко. Теж вельми юний - йому було всього лише 22 роки.

ВСУ, війна
У боях за Україну загинув юний, 18-річний, доброволець ЗСУ / Facebook / Генштаб

У боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18-річчя. Про його загибель повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook боєць ЗСУ Саша Тірон.

За його словами, за добу до загибелі Берестовського життя за Україну віддав його побратим Віталій Лук'яненко. Тому було 22 роки.

"У бою за нас з вами з різницею в одну добу загинули мої два побратими, бійці другої роти ССО "Азов"Київ", - написав він.

За даними "Суспильного", старший стрілець-зенітник Захар Берестовський 12 липня потрапив під обстріл зі ствольної артилерії в Донецькій області. Через отримані травми знепритомнів та помер під час евакуації до Покровської районної лікарні.

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Віталій Лук'яненко / Facebook

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Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним"Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

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Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України
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