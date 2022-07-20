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У боях за Україну загинув 30-річний доброволець зі Швеції

20 липня 2022, 08:48

Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції. В Україну чоловік приїхав кілька місяців тому, щоби допомагати в підготовці військових.

Український військовий, прапор Швеції
Доброволець зі Швеції отримав смертельне поранення в груди в ході боїв на фронті / Фото УНІАН, pixabay.com

У боях за Україну в Донецькій області загинув ще один іноземний доброволець - 30-річний громадянин Швеції.

Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта. В Україну чоловік приїхав кілька місяців тому, щоби допомагати в підготовці військових, повідомляє телекомпанія SVT.

Чоловік отримав смертельне поранення в груди в ході боїв на фронті. Міністерство закордонних справ Швеції проводить розслідування загибелі бійця.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну приїхали сотні добровольців зі Швеції. Всі вони приєдналися до лав інтернаціонального легіону у складі ЗСУ. Однак точна кількість громадян Швеції, які захищають нашу державу, досі невідома.

Як повідомляв Главред, у полоні окупантів у так званій "ДНР" помер британець Пол Урі. Загарбники одразу почали розповідати, що нібито причина його смерті - "хронічні хвороби". Урі взяли в полон в кінці квітня, помер він 10 липня. читайте такожЗмогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"
У суботу, 4 червня, в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - Рональд Вогелар, Майкл О'ніл, Бьорн Бенджамін Клавіс і Вільфрід Блеріо. Вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

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