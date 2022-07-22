Розстріляли з ворожого танка: в боях за Україну загинув плавець і тренер з Миколаєва

Володимир Ульяницький загинув у боях за Україну / Фото Facebook Vanya Stotsenko

У бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. 22 липня його проводили в останню путь в Миколаєві.

Як повідомляє у Facebook Федерація плавання Миколаївської області, 27-річний Володимир дослужився на війні з РФ до командира взводу. Загинув захисник України 17 липня при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

"Вічна і світла пам'ять герою! Пам'ятаємо його відвагу, силу духу, мужність і відданість Україні! Подвиг Володимира завжди буде жити в наших серцях, а пам'ять про нього не згасне ніколи", – йдеться у повідомленні.

Друг і однокласник загиблого Іван розповів, що Володимир завжди намагався підняти настрій оточуючим.

"17.07 в Донецькій області загинув наш брат, друг, однокласник Володимир Ульяницький. Багато хто знав Вову як хорошого хлопця, тренера з плавання, а також вірного друга і людину, яка завжди була на позитиві тавсіляко намагалася підняти настрій іншим", – написав Іван у Facebook.

Володимир Ульяницький був тренером з плавання в СК Зоря. До цього неодноразово ставав призером чемпіонатів Миколаївської області, був учасником чемпіонатів України у складі збірної своєї області. В українського захисника залишилися батьки.

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Як повідомляв Главред, у нерівному бою з російськими окупантами загинув журналіст і захисник України Микола Рачок- він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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