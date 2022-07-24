У боях за Україну загинув доброволець та чемпіон-боєць ММА з Польщі

Польський доброволець Томаш Валентек, чемпіон цієї країни зі змішаних єдиноборств ММА, загинув у складі ЗСУ в жорстоких боях з окупантами.
На боці ЗСУ в боях з російськими окупантами загинув боєць Інтернаціонального легіону - польський доброволець Томаш Валентек, який був чемпіоном Польщі зі змішаних єдиноборств ММА. Про це повідомили в Twitter профільної Федерації Польщі.
Як повідомило Polskie Radio, Валентек загинув на Донбасі в результаті артилерійських обстрілів на початку тижня.
"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв другий чемпіонат ММА, організований в місті Глівіце. Спочивай з миром", - зазначили його колеги-бійці ММА.
До слова, на даний момент, як кажуть у британських ЗМІ, проти Росії на боці України воюють понад 20 тисяч іноземців. У лавах Збройних сил Україн поступили добровольці з більш ніж 50 країн світу.
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Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.
Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.
До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат "полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним"Брест".
Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.
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