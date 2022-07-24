У боях за Україну загинув доброволець та чемпіон-боєць ММА з Польщі / https://ua.depositphotos.com/ і Twitter

На боці ЗСУ в боях з російськими окупантами загинув боєць Інтернаціонального легіону - польський доброволець Томаш Валентек, який був чемпіоном Польщі зі змішаних єдиноборств ММА. Про це повідомили в Twitter профільної Федерації Польщі.

Як повідомило Polskie Radio, Валентек загинув на Донбасі в результаті артилерійських обстрілів на початку тижня.

"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв другий чемпіонат ММА, організований в місті Глівіце. Спочивай з миром", - зазначили його колеги-бійці ММА.

До слова, на даний момент, як кажуть у британських ЗМІ, проти Росії на боці України воюють понад 20 тисяч іноземців. У лавах Збройних сил Україн поступили добровольці з більш ніж 50 країн світу.

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Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат "полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним"Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

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