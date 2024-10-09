РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

Вересень став п’ятим місяцем поспіль, коли втрати росіян перевищували 1000 солдатів на день.

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"М'ясні штурми" коштують Росії тисяч життів / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України

У вересні 2024 року Росія зазнала найбільних втрат на фронті з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Середні добові втрати російської армії перевищили тисячу солдат. Про це пише The Telegraph із посиланням на дані британської військової розвідки.

Вересень став найбільш смертоносним місяцем для російської армії за увесь період війни в Україні. Водночас цей місяць продовжив тенденцію, яка спостерігається протягом п’яти місяців поспіль, коли добові втрати Росії перевищували 1000 солдатів.

Середні втрати російської армії у вересні зросли до 1271 військового, вбитими або важко пораненими за добу. Попередній рекорд був зафіксований у травні, коли середні добові втрати становили 1262 військових.

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Аналітики наголосили, що підвищення рівня втрат пов’язане з поширеною тактикою російської армії - "м’ясними штурмами". Під час таких атак великі групи окупантів штурмують українські позиції.

Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що з початку вторгнення в лютому 2022 року Росія втратила близько 650 000 солдатів. Середні втрати російських військ у 2022 році становили від 172 до 559 на день, тоді як у 2023 році цей показник досяг піку в 967.

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Втрати України та РФ у війні - що відомо

Згідно з інформацією, наданою The Wall Street Journal, загальні втрати Росії та України внаслідок бойових дій оцінюються приблизно в один мільйон військових, які загинули або отримали поранення. Станом на лютий 2024 року офіційні українські дані свідчать про 31 тисячу загиблих військовослужбовців, хоча конфіденційні оцінки вказують на можливі втрати близько 80 тисяч загиблих і 400 тисяч поранених.

Росія востаннє публічно звітувала про свої втрати у вересні 2022 року, коли цифра становила 5 937 осіб. Однак західна розвідка оцінює втрати російських військ в приблизно 200 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що дані The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих українських військових можуть бути завищеними. Він зазначив, що навіть оцінка в 50 тисяч є приблизною.

Канадський OSINT-аналітик Naalsio повідомив, що від початку Курської операції Росія позбулася 106 одиниць військової техніки, водночас Україна втратила 71 одиницю техніки.

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