Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

Ангеліна Підвисоцька
9 вересня 2025, 01:09оновлено 9 вересня, 01:43
Російські окупанти атакували Україну "Шахедами", ворог підняв у повітря Ту-95.
Загроза масованого ракетного удару / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

Що відомо:

  • РФ може атакувати Україну ракетами, у повітря підняли літаки
  • Українські регіони під атакою ударних дронів типу "Шахед"
  • У Запоріжжі прогриміли вибухи, атаковано приватні будинки

Найближчим часом росіяни можуть вдарити по Україні ракетами. У повітря вже підняли літаки. Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

За попередніми даними відбувся зліт двох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Вони полетіли у напрямку півдня.

AerisRimor зазначає, що в будь-який момент може розпочатися масована атака на Україну. Нещодавно був зафіксований підвіз значної кількості балістичних ракет.

"Рекомендую охоче реагувати на загрози застосування балістичних ракет з Воронежа, та у разі загроз - Брянська, Курська, Таганрога/Ростова. Не виключаються також в можливі загрози ОТРК з інших напрямків, та доєднання попередження стосовно крилатих ракет наземного базування", - йдеться у повідомленні.

Також відбувається доспорядження МіГів.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Telegram-канал monitor також попереджав про ймовірність масованої атаки протягом найближчих 48 годин. Під ударом можуть бути об'єкти енергетики.

"Ймовірно буде залучено стратегічну авіацію та флот, балістичні ракети, а також велику кількість ударних БпЛА. Ворог планує завдати ударів по енергетичній інфраструктурі та газових родовищ", - йдеться у повідомленні.

Удари по Запоріжжю

У Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками типу "Шахед". Після цього над Запоріжжям піднявся стовп вогню і диму. Виявилось, що під атакою були приватні будинки. Щонайменше один з них загорівся після влучання.

"Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків", - написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ вдарила по Запоріжжю Шахедами / фото: Запорізька ОВА

Він додав, що вже відомо щонайменше про два влучання. Інформації про постраждалих поки нема.

РФ вдарила по Запоріжжю Шахедами / фото: ДСНС

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про відповідь на масовані удари РФ. Важливо, щоб заяви лідерів держав були продовжені сильними діями, каже президент.

Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.

Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Найближчим часом може бути ракетний обстріл: прогриміли перші вибухи

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
