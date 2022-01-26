У 7 разів дорожче, ніж торік: ціни на капусту в Україні досягли рекордної позначки

В Україні дорожчає капуста / УНІАН

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста - темпи зростання цін на неї цього тижня помітно прискорилися.

Згідно з даними аналітиків EastFruit, причиною чергового цінового зростання є високий попит на неї як на внутрішньому ринку, так і експортно-орієнтованих компаній.

Обсяги пропозиції в поточному сезоні значно поступаються минулорічним, що обумовлено скороченням площ під білокачанну капусту. Серед причин експерти також називають реекспорт української капусти в Росію через Білорусь.

Так, на сьогоднішній день українські фермери готові відвантажувати білокачанну капусту не дешевше 15-17 грн / кг, що в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

читайте такожВ українських супермаркетах різко подорожчають пакети-залишилося кілька тижнівЗгідно з даними експертів, ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують минулорічні показники за аналогічний період. Більш того, українські виробники на сьогоднішній день стримують продаж капусти в надії продати її за ще більш високою ціною на початку весни.

Раніше в Українському союзі промисловців і підприємців заявляли, що високі ціни на енергоносії спровокують подорожчання овочів. Теплична галузь занурилася в серйозну кризу, а вартість овочів може злетіти мінімум на 40%. У такій ситуації вітчизняні продукти можуть програвати конкуренцію на ринку імпортним овочам.

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