Ціни на бензин йдуть на рекорд: українців попередили про нову вартість

/ sevdon.net

В Україні стрімко дорожчає паливо. Серед причин експерти називають ціну на нафту і зростаючий курс долара.

На одній з популярних АЗС ціна бензину вже досягла майже 33 грн/літр, пише Сьогодні.

Експерт Володимир Позній зазначив, що до напружених відносин навколо Росії і України додаються ще й протести в Казахстані і напади єменських повстанців-хуситів на ОАЕ. Це все спонукає нафту рости в ціні, а відповідно і палива.

"Аналітики вже переписують свої прогнози по марці Brent до 100-150 дол. за барель (станом на 22 Січня 17: 04 за київським часом-86,17 дол.)",- каже експерт.

За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, впливає на вартість пального і девальвація гривні, яка за місяць знецінилася до долара на 4% (1 грн).

Реклама

Ціни на нафту можуть істотно зрости. Причиною передбачуваного сценарію стане загострення конфлікту Росії і України.

За їхніми словами, один барель нафти може коштувати 150 доларів.

Якщо цього року корисна копалина зросте в ціні до 150 доларів за барель, то центробанки країн світу змушені будуть більше посилювати валютну політику, адже при такому сценарії інфляція може зрости вдвічі – до 7,2% (замість прогнозованих 3%).

Також підвищення цін призведе до скорочення темпів зростання ВВП у світі до 0,9% (зараз очікується 4,1%).

читайте такожРізкий зліт цін на бензин: українців попередили про нове подорожчання

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива в межах 0,1-1,5 грн/л.

Читайте ще: