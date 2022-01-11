Ціни в 2 рази більше імпортних: українцям доведеться переплачувати за вітчизняні овочі

Ціни на вітчизняні овочі підуть вгору / УНІАН

Українцям доведеться платити за вітчизняні овочі у два рази більше, ніж за імпортні.

Як повідомили в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП), високі ціни на енергоносії змусять тепличні господарства підвищувати ціни на свою продукцію.

У зв'язку з цим вартість українських овочів буде в 2 рази більше імпортних. До того ж подорожчання газу може призвести до повної зупинки тепличної галузі України.

В УСПП відзначили, що вже на даний момент інфляція в промисловості побила історичний рекорд і досягла 57%.

"Її колосальний розрив зі споживчою інфляцією в 11% стане однією з причин затяжної кризи на внутрішньому ринку. Мінімум 50% виробництв отримають збитки", - кажуть експерти.

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При цьому тепличні господарства не витримують конкуренції і закриваються

У зв'язку із зростанням тарифів на газ ціна на овочі та зелень стала критично неконкурентною у порівнянні з імпортною продукцією, констатують в УСПП.

"Тому деякі з українських комбінатів вже закрилися. В т. ч., один з найбільших в Європі, розташований під Києвом", – зазначили експерти.

читайте також"Талони на їжу": у Зеленського попередили про зростання цін на продовольствоПри цьому експерти переконані, що ситуація, що склалася неминуче призведе до зростання цін на українські тепличні овочі. Виходячи з прогнозів, подорожчання складе мінімум 40%, але і це не врятує ситуацію.

"Адже споживач не купуватиме, наприклад, українську руколу по 60 грн, коли поруч на прилавку Італійська – за 35 грн", – зазначають в УСПП.

Більш того, високі ціни на енергоносії можуть призвести до зупинки тепличної галузі. І, як наслідок, повне зникнення з прилавків вітчизняних овочів.

"В УСПП вважають, якщо терміново не втрутитися в ситуацію, то, з великою ймовірністю, за зиму Україна може втратити цілу тепличну галузь. Адже "консервація" тепличних конструкцій технологічно неможлива", - заявили експерти.

Варто відзначити, що ціни в Україні у 2021 рік зросли на 10%, найбільше – на газ і електроенергію, а також на продукти харчування.

Тільки за грудень минулого року споживчі ціни зросли на 0,6%, А За рік – на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому.

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